¿Aumenta la hipoteca si se quita el seguro de hogar con el banco?

A la hora de contratar un seguro es indispensable contar con los conocimientos que permitan no solo encontrar el seguro adecuado para cada circunstancia, sino entender las condiciones de cada uno de ellos.

Por ello, Seguros Academy es un blog creado por asesores de seguros que brinda información sobre los aspectos técnicos de los seguros de todo tipo.

Tener acceso a esta información se vuelve de especial relevancia cuando se está frente a casos que afectan directamente la vida cotidiana de las personas, como lo son los seguros de hogar.

Asesores en busca de una mejor información Con una experiencia acumulada de más de 65 años, Seguros Academy está constituido por un grupo de asesores de seguros que, después de ver los errores de muchas aseguradoras, decidieron crear un portal mediante el cual las personas pudieran acceder a información sobre los aspectos técnicos de este servicio.

A través de Seguros Academy, defienden que el asegurado es el protagonista de la contratación, por lo que debe estar bien informado de las condiciones del seguro que va a contratar, ya que le afectarán de forma directa, bien sea en su cobertura o respecto al precio futuro del seguro.

En este sentido, el lema de Seguros Academy es “aprende, entiende y decide”, y están a disposición de sus lectores para brindarles asistencia respecto a sus dudas.

Aspectos importantes a tener en cuenta sobre la relación entre seguros de hogar e hipoteca Una gran duda a la hora de contratar seguros de hogar es la vinculación entre los seguros con el banco y las hipotecas, ya que si se tienen los seguros vinculados a la hipoteca, en caso de dar de baja el seguro, podría aumentar la cuantía mensual del interés del préstamo.

Para facilitar el cálculo y conocer si es rentable quitar los seguros en el banco, o no lo es, en Seguros Academy aportan en su portal online una herramienta para llevar a cabo este cálculo en cada caso particular, para determinar si es conveniente vincular el seguro con el préstamo hipotecario o no.

En este sentido, debe tenerse en cuenta que, habitualmente, los bancos restan del tipo de interés una cantidad baja respecto a los seguros, que equivale a un 0,10 % o un 0,05 % por cada seguro contratado.

Por ende, en comparación, lo que más impacta sobre la diferencial y permite que la misma disminuya son las acciones, como tener la nómina domiciliada, utilizar tarjetas de crédito y domiciliar los recibos de agua, luz y teléfono.

Gracias a su larga trayectoria en el sector de los seguros y su enfoque en el asegurado como figura principal del contrato de seguro, Seguros Academy es una excelente opción para informarse respecto a la contratación de seguros.