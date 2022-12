Los microinfluencers ayudan a segmentar el público objetivo de una campaña publicitaria en redes sociales Emprendedores de Hoy

lunes, 5 de diciembre de 2022, 16:00 h (CET)

Con el objetivo de sostenerse en el mercado, cualquier empresa necesita la herramienta de la publicidad.

Sin embargo, algunas organizaciones, especialmente pymes y pequeños negocios, requieren una publicidad segmentada, centrada en un público específico al que necesitan llegar con sus respectivos productos y servicios.

La figura de los microinfluencers representa una excelente alternativa para estas empresas, ya que estos creadores de contenido se centran en temas específicos con públicos determinados.

A su vez, Brandarmies ofrece un servicio especializado en este ámbito, que ayuda a las empresas a encontrar y trabajar con el microinfluencer que cada marca necesita.

¿Qué aportan los microinfluencers en lo que respecta a la segmentación del público? Los microinfluencers tienen una audiencia significativa en números y si bien no llega a ser tan amplia como la de los influencers, los primeros destacan por contar con un público mucho más segmentado, así como por el profundo nivel de engagement que tienen con sus seguidores. Los microinfluencers se caracterizan por desarrollar contenidos alrededor de un tema o comunidad específica en la red, por lo cual, cada uno de ellos representa un puente hacia un target o público objetivo específico.

Este rasgo es de gran ayuda para las empresas que necesitan una publicidad segmentada. La colaboración promocional con microinfluencers les permite mostrar sus productos ante estos públicos específicos y destacar las ventajas de sus productos por medio de una figura que tiene influencia, credibilidad y un alto nivel de engagement con estas audiencias.

Sin embargo, para realizar una colaboración efectiva, se debe analizar adecuadamente al creador de contenido con el que se va a trabajar, ya que dicha efectividad no solo depende de su segmentación, sino también de aspectos como su personalidad, estilo particular y el formato de sus publicaciones.

Pautas para realizar una campaña exitosa con microinfluencers Para trabajar adecuadamente con microinfluencers, una de las primeras pautas a considerar es que lo importante no son los seguidores, en términos de cantidad, sino la comunidad, en términos de calidad. Es importante no dejarse llevar por el número de followers y buscar a los personajes con mayor compenetración e interacción con su comunidad de fans.

Otro aspecto importante es el formato y el estilo de sus contenidos. Existen varios recursos multimedia en las redes sociales para promocionar productos, como menciones en vídeos, reels, stories e incluso reacciones en vivo a los productos de la empresa.

Es importante analizar qué formatos utiliza cada microinfluencer, con que tono y particularidades los ocupa y, según ese análisis, escoger al que mejor empata con el público objetivo de la empresa.

Finalmente, es importante analizar el perfil de cada influencer, a fin de corroborar su engagement con su respectiva audiencia.

Para analizar y verificar todos estos aspectos, Brandarmies ofrece una solución efectiva y especializada, por medio de una plataforma totalmente digital que cuenta con una extensa base de influencers y microinfluencers, la cual, además, proporciona herramientas de búsqueda avanzadas, que permiten hallar al personaje que mejor se adecúa con los objetivos de cada campaña de marketing.



