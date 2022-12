¿Se debe contratar un seguro de vida con una hipoteca?, por Seguros Academy Emprendedores de Hoy

lunes, 5 de diciembre de 2022, 15:57 h (CET)

Muchos ciudadanos se preguntan si es obligatorio contratar un seguro si se tiene una hipoteca. Desde la empresa Seguros Academy explican que no hay una obligación como tal, ya que en el año 2019, la Ley 5/2019 de 15 de marzo, la cual regula los contratos de crédito inmobiliario, incluyó una cláusula que reza que los bancos no pueden exigir a las personas la contratación de un seguro de vida, vinculado a la nueva adquisición de una hipoteca.

No obstante, la compañía indica que sí es recomendable hacerlo por numerosas razones, aunque la póliza que se elija no tiene que ser la que ofrezca la entidad bancaria, sino que puede ser de una aseguradora externa.

Lo que se debería saber a la hora de contratar un seguro si se tiene una hipoteca Los asesores de Seguros Academy expresan que una de las cosas que las personas deben saber es que cuando se va a solicitar una hipoteca para la compra de un inmueble, lo primero que hace el banco es instar a contratar seguros.

Los asesores puntualizan que los bancos, por lo general, plantean a los ciudadanos pagar la cuota del seguro de vida ofrecido a través de una prima única, incluyendo el importe del seguro en el préstamo.

Añaden que las entidades bancarias harán todo lo posible para que quienes necesitan una hipoteca también contraten un seguro de vida, a tal punto de ofrecer una bonificación en la cuota mensual del préstamo. En ese sentido, manifiestan que aunque la oferta parezca tentadora, lo mejor que se puede hacer es analizar exhaustivamente con calculadora en mano para saber si la alternativa es rentable. Asimismo, recomiendan buscar opciones con otras empresas aseguradoras para hacer una comparación.

¿Por qué es recomendable contratar un seguro de vida? Los asesores de Seguros Academy puntualizan que aunque no es obligatorio contratar un seguro de vida, sí es necesario. Explican que el motivo se debe a que si una persona tiene una hipoteca y fallece, los familiares heredarán dicha deuda y con ella un verdadero problema.

Precisan que algo que hacen las personas casadas es asegurar la mitad del capital, de manera que si uno de los cónyuges fallece, el otro solo tendrá que afrontar el 50 % de la deuda.

Para tomar una decisión acertada sobre la contratación de un seguro de vida, es vital buscar la orientación de un asesor como los de Seguros Academy. Para hablar con uno de ellos, se puede consultar su página web, donde tienen un acceso directo a través de un botón de WhatsApp.



