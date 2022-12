Pujar en el portal de subastas del BOE con el certificado digital, por CertificadoElectronico.es Emprendedores de Hoy

lunes, 5 de diciembre de 2022, 15:30 h (CET)

Con las subastas del Boletín Oficial del Estado (BOE), la gente puede pujar por obras de arte, vehículos y bienes inmuebles, entre otros, a un precio mucho más bajo que el que ofrecen los diferentes mercados. Además, en algunos casos, es posible hacerlo, incluso, sin pujas mínimas.

En ese sentido, cualquier persona puede acceder libremente a las pujas, obtener más detalles sobre los bienes o establecer avisos directamente en el portal, para lo que se necesita el certificado digital. Este último puede obtenerse de forma rápida, segura y sencilla a través de plataformas como certificadoelectronico.es.

Cómo hacer un registro en el portal de subastas del BOE El portal de subastas del BOE permite a los usuarios filtrar tanto vehículos como inmuebles según la provincia en la que se encuentren. El buscador de esta plataforma también cuenta con criterios distintos para la búsqueda de las subastas, como el tipo, estado, dirección o fechas, entre otros.

Si bien los usuarios no registrados pueden informarse sobre las subastas en curso y consultar los detalles públicos de cada una, lo más recomendable es registrarse en la plataforma para recibir alertas por correo electrónico del momento en que inicia el periodo de pujas. Asimismo, es posible conocer detalles no públicos de las subastas y hacer depósitos. El registro puede llevarse a cabo mediante clave o utilizando el certificado digital.

Uno de los aspectos clave de este proceso es que los bienes provienen de embargos ejecutados por la Seguridad Social o la Agencia Tributaria, así como de otras fuentes como procesos judiciales, por lo cual se encuentran en el mismo estado en el que fueron requisados y no poseen garantías. Aunque, en el caso de los automóviles, generalmente pasan por un proceso de revisión mecánica antes de la subasta, siendo posible en ocasiones verlos antes de pujar por ellos.

Ventajas de registrarse con el certificado electrónico Uno de los medios de identificación para acceder a las subastas del BOE es el certificado digital; este documento vincula a su suscriptor con información de verificación, permitiendo confirmar su identidad y pujar la subasta que desea. Asimismo, el certificado digital se encuentra ligado a una persona física, aunque a la hora de participar el usuario puede hacerlo en nombre de una persona jurídica.

Una de las ventajas más destacadas de contar con este tipo de documentos es que cuando se puja por vehículos es posible solicitar un informe completo de a través de la sede electrónica de la DGT, en el cual se refleja la identificación del titular, el historial de la ITV, el historial de reparaciones y el kilometraje, además de otros datos técnicos.

Los usuarios pueden obtener el certificado digital a través de CertificadoElectronico.es, una plataforma caracterizada por ofrecer un servicio sencillo y rápido para obtener este documento en menos de 30 minutos, sin citas previas ni asistir a una oficina.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Feminización de la voz en casos de detransición (FTM) Eatlean y los principales beneficios de las proteínas Disfrutar de los paseos marítimos en catamarán con Ciudad San Sebastián Línea Define & Shine de Inahsi, las últimas tendencias para cuidado del cabello rizado, con Boutique Curly Instalación de paneles solares con Smart Wallboxes