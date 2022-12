La ingeniosa campaña de animación "GOODBYE PRINCESS" de Tia Lee bate el récord de 100 millones de espectadores Comunicae

lunes, 5 de diciembre de 2022, 17:34 h (CET) La ingeniosa animación de prelanzamiento y campaña videográfica del vídeo musical "GOODBYE PRINCESS" de Tia Lee’s (Lee Yu Fen) —icono asiático de la moda internacional, cantante de C-pop y actriz de cine y televisión— bate el récord de 100 millones de espectadores en un mes La ingeniosa campaña de animación "GOODBYE PRINCESS" de Tia Lee bate el récord de 100 millones de espectadores. El episodio final ha acaparado la atención mundial, como anticipación del lanzamiento oficial del vídeo musical el 5 de diciembre de 2022

El final de la serie de animación "GOODBYE PRINCESS" se emitió el 29 de noviembre. Marca el fin de la serie y significa un nuevo capítulo para Tia. Además, "GOODBYE PRINCESS" acapara la atención mundial, como anticipación del lanzamiento del vídeo musical el 5 de diciembre de 2022.

En el final de la serie, titulado "The Beginning" (El comienzo), la protagonista (que ha regresado a las profundidades del mar en el episodio anterior) ve en la televisión una serie de escenas en forma de siluetas. En una de ellas, justo cuando el apuesto príncipe intenta despertar a la princesa con el beso de la vida, esta recupera la consciencia y, con su característica mirada de determinación, empuja al príncipe para alejarlo de ella. En ese momento, el príncipe revela su verdadera identidad: una criatura bestial, y trata de atacar a la princesa. Entonces, en las profundidades del océano, la televisión se hace añicos cuando la bestia, con sus garras, trata de atacar a la protagonista. Ella se apresura en tomar sus recuerdos de la televisión: imágenes del palacio, la batalla contra los peones negros, los momentos en que llevaba preciosos vestidos y aparentaba una vida glamourosa y el agua de color rojo sangre. Todos estos recuerdos se transforman en una rosa mágica, similar a la varita de un hada. La muchacha la levanta y la agita para lanzar un hechizo y, finalmente, convertir a la bestia en un cachorro. Con su nueva mascota en brazos, avanza erguida y con seguridad hacia las luces resplandecientes que siempre ha anhelado. Es el principio de su nuevo capítulo.

El póster de "The Beginning" ha añadido más detalles y el camino para el nuevo capítulo en la vida de Tia:

En los cuentos de hadas, el príncipe y las criaturas bestiales suelen tener una naturaleza bondadosa. La serie "GOODBYE PRINCESS" ha dado la vuelta a este estereotipo.

En el primer episodio, la televisión conduce a la protagonista a viajar a través del espacio y el tiempo. En el episodio final, Tia la usa para recuperar todo tipo de recuerdos, que finalmente se convierten en el origen de su fuerza para enfrentarse al futuro.

La protagonista, con el perrito en brazos, avanza por un nuevo camino en el que, juntos, afrontarán nuevos retos. La imagen de la mascota está basada en el perro real de Tia, "Sun", cuya cuenta de IG es la única que sigue la artista. El conjunto final de imágenes en movimiento e imágenes fijas para "The Beginning" se ha publicado hoy con Vogue Hong Kong. En las imágenes, Tia aparece con un conjunto en negro de Saint Laurent y zapatos de tacón de Christian Louboutin, un estilo que marca un verdadero contraste con el de la princesa de los 5 episodios anteriores. Al aspecto decidido de Tia se suma una mirada valiente hacia el futuro.

La serie de animación de 6 episodios "GOODBYE PRINCESS" ha sido producida por un equipo creativo ganador de varios premios y con base en Hong Kong. En él se encuentran artistas como Sunny Tang, ganador del premio a la mejor animación y el premio al mejor montaje en el Hong Kong Mobile Film Festival, la ilustradora Mandy Mackenzie Ng y la guionista Alex Lee, que se han juntado por primera vez para trabajar con Tia en esta expresiva serie. Cada episodio de 30 segundos tiene como protagonista a una "princesa" de ficción clásica y reinterpreta cuentos antiguos para relatar una historia fantástica inspirada en las propias experiencias de Tia y su trayectoria en la industria del entretenimiento. La serie muestra la determinación de Tia para liberarse y deshacerse de los prejuicios sobre ella, allanando el camino para tomar las riendas de su propio destino.

La serie es una producción única en su género, que combina animación, música y personajes reales para presentar el resurgimiento de Tia. Mientras Tia comienza un nuevo capítulo de su vida profesional, permaneced atentos a otros proyectos suyos que se anunciarán pronto.

Calendario para el lanzamiento del vídeo musical oficial "GOODBYE PRINCESS":

Portada del single: 2 de diciembre

Vídeo musical oficial: 5 de diciembre

Acerca de Tia Lee " Lee Yu Fen

Tia Lee Yu Fen (李毓芬), nacida en Taipei, es una cantante asiática de C-pop internacional, actriz de cine y de televisión, y modelo . Además de sus papeles como actriz y de su carrera musical, Tia suele aparecer en eventos de moda importantes. Como icono de la moda y marcadora de tendencias, Tia ha embellecido las portadas de revistas de moda, belleza y estilo de vida como Vogue, Elle, Marie Claire y comparte sus consejos de belleza y moda a través de varios canales de redes sociales de Vogue.

