En 2010, España ganó en Sudáfrica con un 22 % de jugadores inmigrantes en su equipo

lunes, 5 de diciembre de 2022, 17:06 h (CET) Ganamos juntos: Los goles de los inmigrantes impulsan casi a la mitad de las selecciones que participan en el torneo deportivo más grande del mundo. Un análisis realizado por Remitly revela cómo los goles de los inmigrantes han marcado la diferencia para casi la mitad de los equipos clasificados Según los datos del último análisis de Remitly Global, Inc. (NASDAQ: RELY) ("Remitly"), el proveedor líder de servicios financieros digitales para inmigrantes y sus familias en más de 170 países de todo el mundo, los inmigrantes son figuras clave de las selecciones nacionales de fútbol. Sin ir más lejos, un 41% de todos los goles marcados por los equipos clasificados para el torneo de fútbol de este invierno fueron de inmigrantes de primera generación o de los hijos o nietos de migrantes1. Es más, los goles marcados por los jugadores inmigrantes de los diferentes combinados nacionales fueron decisivos para que casi la mitad de las selecciones (14 de las 32 participantes) se clasificaran para el torneo. Continúa así la reciente tendencia de equipos con jugadores migrantes que tienen éxito en las competiciones mundiales de fútbol.

El análisis de los 661 goles2 marcados durante los partidos de clasificación revela que, sin la inmigración, el calendario del próximo mundial sería muy diferente.

Los jugadores nacidos en el extranjero han jugado un papel fundamental a la hora de asegurar un puesto para su país de origen adoptivo en la fase de grupos, en particular para los equipos de Inglaterra y Francia. El 82 % de los goles marcados durante los partidos de clasificación de Inglaterra fueron anotados por inmigrantes, aumentando a 89% para los campeones de 2018, Francia mientras que en el caso de España los migrantes fueron responsables del 13 % de los goles clasificatorios.

No son sólo los equipos europeos los que se han visto afectados positivamente por la inmigración internacional. EE.UU., el mayor país de destino para la inmigracion3 internacional, vio cómo el 86 % de sus goles fueron marcados por inmigrantes. En el caso de Canadá, el 100% de los goles fueron anotados por jugadores de ascendencia caribeña, africana y sudamericana.

En el caso de los países sudamericanos, uno de los favoritos previos al torneo, Argentina, también puede agradecer a los inmigrantes el 25% de sus goles en la clasificación, una contribución significativa para llegar al torneo-

La historia reciente sugiere que los equipos con jugadores inmigrantes tendrían razón al ser optimistas sobre sus posibilidades de avanzar en las diferentes fases del campeonato:

En 2018, Francia ganó el torneo en Rusia con un 87 % de jugadores inmigrantes

En 2014, Alemania ganó en Brasil con el 26 % de inmigrantes

En 2010, España ganó en Sudáfrica con un 22 % de jugadores inmigrantes en su equipo

En 2006, Italia ganó en Alemania con un 13 % de migrantes en su equipo Los resultados de este análisis se dan a conocer dentro del marco de la campaña de Remitly "Juntos, más fuertes", que busca resaltar cómo los inmigrantes enriquecen nuestra sociedad y celebra la enorme contribución cultural y económica que los inmigrantes hacen a nivel mundial. La campaña cuenta con el apoyo del Migration Museum de Londres y se presentará en los medios digitales y en los foros de la red de metro de la capital inglesa este otoño.

Pankaj Sharma, Vicepresidente Internacional ejecutivo en Remitly señala: "Nuestro análisis destaca el poder de la diversidad en los equipos de fútbol. Hay jugadores de todo el mundo, de diferentes culturas y orígenes, todos unidos por un objetivo común: ganar partidos de fútbol para su nación y hogar adoptivo. Los inmigrantes no sólo refuerzan a los equipos de fútbol de sus países de acogida, sino que su contribución va más allá de las competiciones de fútbol. El mundo sería más pobre sin los inmigrantes, quienes realizan una enorme contribución cultural y económica a las sociedades donde residen. Con la campaña "Together We´re Stronger " queremos generar un diálogo mundial sobre los inmigrantes y cómo han enriquecido nuestras vidas a través del deporte, la música, los negocios y mucho más."

Otros aspectos destacados del análisis de Remitly sobre la influencia de los goles de los inmigrantes muestran que:

Más del 86 % de los goles de Bélgica fueron marcados por inmigrantes, ganando gracias a ellos ocho puntos adicionales.

Países Bajos ganó nueve puntos extra gracias a goles de inmigrantes, con 27 de sus 33 goles anotados por inmigrantes.

La clasificación de Australia se decidió en penaltis, tres de los cinco tiros de penalti fueron anotados por inmigrantes.

Polonia es otra de las selecciones que históricamente ha contado con futbolistas de origen extranjero. El premio al mejor jugador de la selección de Polonia desde 2014 ha recaído en un inmigrante y en la clasificación de Polonia para torneo del próximo otoño han contribuido de manera importante los goles marcados por inmigrantes (43%).

En el caso de Suiza, el 53% de los goles que le han llevado a la clasificación han sido anotados por inmigrantes. Sobre Remitly

Remitly es el proveedor líder de servicios financieros digitales para inmigrantes y sus familias en más de 170 países de todo el mundo. Remitly ayuda a los inmigrantes a enviar dinero a casa de forma segura, fiable y transparente. Su aplicación de remesas transfronterizas nativa digital elimina los largos tiempos de espera, las complejidades y las tarifas propias de procesos de remesas tradicionales. Construida sobre sólidos cimientos, Remitly está ampliando su oferta de productos con el objetivo de continuar promoviendo su misión y transformar los servicios financieros para inmigrantes en todo el mundo. Fundada en 2011, Remitly tiene su sede en Seattle y cuenta con siete oficinas alrededor de todo el mundo incluyendo Londres, Cork, Cracovia, Singapur, Manila y Managua.

1. A efectos de este análisis, un jugador inmigrante se define como aquel jugador que ha nacido fuera del país al que ahora representa o nació de padres y/o abuelos nacidos en otro país. 2. Remitly ha analizado cada gol marcado por los equipos que se clasificaron para el torneo, luego se ha evaluado si cada gol fue anotado por un inmigrante o descendiente de un inmigrante. Remitly posteriormente ha desglosado esos datos para calcular cuántos puntos hubiera obtenido ese equipo en su grupo sin los goles marcados por los inmigrantes, y si eso les hubiera asegurado suficientes puntos para clasificarse para Catar. El análisis completo está disponible bajo petición. 3. Fuente – UN International Migration Highlights

