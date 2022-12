Las claves sobre el ayuno intermitente, por Delizaii Emprendedores de Hoy

lunes, 5 de diciembre de 2022, 10:52 h (CET)

Desde Beyoncé, las Kardashians o Elsa Pataky: el ayuno intermitente es una excelente estrategia para implementar hábitos de alimentación y alcanzar buenos niveles de pérdida de grasa sin afectar la salud general. Esto implica controlar de manera exhaustiva los tiempos de ayuno y de ingesta de comidas, manteniendo un régimen calórico que ayude a perder peso y mantenga saludable el sistema muscular. Es por esto que Zai Herrera de Delizaii, una empresa en auge del sector de la nutrición, señala de qué trata el ayuno intermitente y cuáles son sus principales beneficios.

¿Qué tipos de ayunos intermitentes existen? El ayuno intermitente es un protocolo de horarios que describe un período de ayuno y de alimentación, distribuido en diferentes horas del día. Durante el ayuno, se programa al cuerpo para que «descanse» y se «limpie» de forma autónoma y natural, con el fin de no sobrecargarlo con comidas que requieran un consumo energético excesivo.

Existen muchos tipos de ayuno, pero quizás los más conocidos son el 14:10, 16:8, 18:6 y 20:4. Estas cifras hacen referencia a una ventana de ayunas y otra de alimentación. En el ayuno 14:10, por ejemplo, existen 14 horas de ventana de ayunas en la que no se consumen alimentos y 10 horas de ventana de comidas en la que se ingieren las calorías necesarias para mantener al cuerpo sano y en forma.

Con este esquema de alimentación, el mismo cuerpo se encarga de quemar energía, consumiendo la glucosa almacenada en forma de glucógeno, para luego movilizar la grasa almacenada en las células grasas y utilizarla como fuente de energía. Lo importante a recordar es que en el estado de ayuno se puede quemar una mayor cantidad de grasa corporal acumulada, mientras que en el estado de alimentación se está almacenando energía. En el proceso de ayunas, además, se puede reducir la inflamación sistémica y el estrés oxidativo, mejorar el perfil lipídico, mejorar la glucemia, disminuir marcadores del síndrome metabólico, reducir porcentajes de grasa y peso, aumentar la autofagia o reciclado celular, etc.

Planes de ayuno de la mano de Delizaii Delizaii ofrece un plan de acompañamiento nutricional personalizado con el cual garantizar el éxito del ayuno intermitente en sus pacientes. Para esta compañía la salud de sus clientes es primordial, por lo que dispone de una asistencia médica integral que contempla pruebas analíticas, valores diferenciales y estudios de diagnóstico, con los cuales diseña una rutina de ayuno adaptada a las necesidades de cada persona.

Los planes de ayuno intermitente que elaboran los dietistas expertos de Delizaii contemplan las preferencias, búsquedas y gustos de cada paciente, de tal manera que la dieta alcance sus expectativas. Esta compañía también ofrece un grupo de soporte y acompañamiento para que los pacientes puedan consultar con expertos desde el primer momento que inician su protocolo de ayuno intermitente. Los interesados solo deben consultar la página web de Delizaii y solicitar información sobre el plan de ayuno que mejor se adapte a sus necesidades.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Un canal de emprendimiento y lifestyle con sabor gallego ¿Qué estudiar para ser entrenador personal?, por CursosyPostgrados.com Un anillo de compromiso, el regalo navideño ideal Las claves sobre el ayuno intermitente, por Delizaii Hacer un regalo original con un pack de plantas carnívoras