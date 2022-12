40 aniversario de la ley que exige a las empresas incorporar a un 2% de trabajadores con discapacidad Comunicae

lunes, 5 de diciembre de 2022, 12:06 h (CET) 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Zucchetti Spain, en su compromiso con la inclusión y la integración de las personas con discapacidad en el mundo laboral, apoya un año más a la Fundación Adecco en su campaña de sensibilización con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad El 3 de diciembre se ha celebrado el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que este año cobra un significado especial, al conmemorarse este año el 40 aniversario de la aprobación de la entonces Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI), hoy Ley General de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social. Esta normativa reconoció por primera vez, los derechos laborales de las personas con discapacidad, exigiendo a las compañías de más de 50 trabajadores la incorporar al menos un 2% de profesionales con discapacidad.

Desde entonces, han sido muchas las conquistas alcanzadas en torno a la inclusión laboral de las personas con discapacidad, pero también son muchos los desafíos y retos por delante. "Si en un escenario de crisis como el de los primeros años 80 la entonces LISMI logró el respaldo de todas las fuerzas políticas, 40 años después, ha llegado el momento de apuntalar este consenso social y alinear la visión de Administraciones Públicas, empresas y sociedad en el firme propósito de erradicar las anacrónicas creencias que siguen lastrando la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y que se convierten en barreras, a veces infranqueables, de acceso a un empleo estable", señala Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

La crisis de los 40: la campaña de sensibilización que invita a la acción

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y con el apoyo de más de 230 empresas comprometidas, la Fundación Adecco ha desarrollado la campaña de sensibilización "La crisis de los 40", protagonizada por Pablo Pineda, primer diplomado europeo con síndrome de Down y embajador de la Fundación Adecco y Lola Robles, actriz con discapacidad visual, en la que se hace un paralelismo de la ley de discapacidad con la conocida "crisis de los 40 años".

"Cuando llegamos a los 40 años hacemos balance de lo vivido, nos cuestionamos a nivel personal y nos planteamos nuevas metas y propósitos de futuro. Queremos realizar este mismo ejercicio pero aplicado a la ley de la discapacidad, que también cumple cuatro décadas y llega a su madurez. Es el momento de celebrar lo mucho que hemos conseguido pero también de hacer autocrítica y llevar la normativa a un nivel superior. Creo que a estas alturas es fundamental que las empresas entiendan que la contratación de personas con discapacidad no es filantropía, sino una necesaria apuesta por el talento y la competitividad en un entorno diverso en el que aportamos muchos valores y competencias como el esfuerzo, el sacrificio o la motivación", destaca Pablo Pineda.

Zucchetti Spain, comprometidos con la integración de las personas con discapacidad en la empresa

Zucchetti Spain mantiene desde hace años un firme compromiso con la inclusión y la integración de las personas con discapacidad en el mundo laboral. Consciente de que es responsabilidad de todos favorecer una integración real en la que la diversidad aporte talento a la empresa, el fabricante de software colabora un año más con Fundación Adecco con motivo del Día Internacional de la Diversidad, apoyando su campaña de sensibilización y participando en talleres de formación orientados a dotar a personas con discapacidad de herramientas que faciliten su acceso a un puesto de trabajo.

Discapacidad y grandes hitos, 4 décadas después

Los últimos 40 años han sido testigo de una sucesión constante de avances sociales y legislativos:

Naciones Unidas proclama el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Se aprueban las medidas alternativas a la ley, para facilitar a las empresas su cumplimiento.

2006: Convención Internacional de las Personas con Discapacidad.

Reserva del 2% de la oferta de empleo público para personas con discapacidad intelectual.

Armonización de todas las normativas legales, con el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social.

Sufragio universal: fin del término "disminuido", de la incapacitación judicial y de la esterilización forzosa.

Puesta en marcha de estrategias de diversidad, equidad e inclusión, en el centro de gravedad empresarial. Discapacidad y empleo: grandes retos para el futuro

Según el informe "El 40 aniversario de la LISMI -hoy LGD" , 40 años después de la aprobación de la LISMI, solo un 26% de las empresas de más de 50 empleados ha incorporado 2% de trabajadores con discapacidad exigido por ley. Queda mucho trabajo por delante:

Estimular la formación de las personas con discapacidad y su acceso a estudios superiores

Acercar a los jóvenes con discapacidad la Formación Profesional.

Impulsar la tasa de actividad de las personas discapacidad

Acelerar la penetración de las personas con discapacidad en la empresa ordinaria y consolidar el modelo del Centro Especial de Empleo.

Reforzar la colaboración público-privada y las políticas activas de empleo

Crear estrategias nacionales para la inclusión laboral, con foco en personas con grandes discapacidades y problemas de salud mental.

Consolidar el "Inclusion Journey" en las empresas que vayan más allá de la selección y den paso a la inclusión laboral. Sobre el Grupo Zucchetti

Con 40 años de historia, una facturación de 1.300 millones de euros en 2021 (proforma), más de 700.000 clientes, 8.000 empleados, 1.650 distribuidores en Italia y otros 350 a escala internacional, el Grupo Zucchetti es uno de los principales fabricantes de software de Europa y la primera compañía italiana de software desde 2006 (ranking Top5 IT de IDC Italia).

Está presente en más de 30 ciudades de Italia y en 11 países,, un proyecto de expansión en constante crecimiento.

Zucchetti en España

El Grupo Zucchetti está; presente en España a través de Zucchetti Spain. Con casi 40 años de experiencia, es un punto de referencia en el sector TI de nuestro país, con 300 empleados y un canal de partners de 300 profesionales certificados, 20 M€ de facturación y más de 4.000 clientes.

Tiene el mayor catálogo de soluciones TI del mercado al sumar a las desarrolladas en España, el portfolio de soluciones de software y hardware del Grupo Zucchetti. Destacan sus soluciones de software de gestión de RR.HH., movilidad y nóminas, gestión empresarial ERP-CRM, MES, BI, software TPV para el canal HORECA y el comercio minorista, software para asesorías y gestión de despachos, soluciones de gestión de espacios de trabajo, programación y planificación de la producción, soluciones de ciberseguridad y software y hardware para el control de accesos y seguridad.

Zucchetti Spain mantiene una firme apuesta por la innovación, con centros I+D+i locales, el apoyo de 2.000 expertos en esta área del Grupo Zucchetti, e importantes reconocimientos: en 2022, "Premio Innovación" (XXXIII Premios Dirigentes a la Excelencia Empresarial), y en 2021 «Premio Innovación en Desarrollo de Software» (Asociación Europea de Economía y Competitividad).

