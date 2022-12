NextNorth, un sueño hecho realidad: El viaje inaugural en el mundial de Qatar Comunicae

lunes, 5 de diciembre de 2022, 12:17 h (CET) Una joven emprendedora llamada Gema Ferrero Rubiera, con formación en Ingeniería Industrial y controladora aérea certificada, se planteó la misma cuestión. Algún día, "¿podremos viajar en drones como lo hacemos en taxi?" Cuando la duda surgió, no existía empresa capaz de cumplir ese sueño hasta que ella le dio forma y empezó a convertirlo en una realidad muy próxima, naciendo así lo que hoy se conoce como NextNorth.

NextNorth es el rebranding de una empresa inicialmente bautizada con el nombre de Volo, pero el fiel compromiso con el ecosistema llevó a la compañía a cambiar su logo e identidad.

Ahora bien, conociendo los orígenes de la compañía, se puede entrar en detalle, ¿cuál es su principal cometido?

Además de la lucha incesante por democratizar el acceso al taxi aéreo, busca ofrecer experiencias únicas a todos los pasajeros, convirtiéndose así en una de las empresas líderes de la nueva aviación de última milla. Motivo por el cual, los helicópteros o los aviones privados presentes en la plataforma NextNoth, pasarán a un segundo nivel, para dar protagonismo a la nueva revolución del espacio aéreo: los eVTOL.

Hasta el momento, el mundial de Qatar se erige como el mundial de fútbol más largo de la historia. Y no sólo eso, sino también como uno de los que más polémicas suscitan hasta la fecha. Ahora, a ello hay que sumarle otro aspecto clave que dará mucho de qué hablar: la gran apuesta tecnológica en la que se ha sumergido ya que, por primera vez, será el Mundial de Qatar de 2022 el que adopte los vuelos que inaugurarán una nueva era: viajar en dron por medio de una experiencia virtual que no dejará indiferente a nadie; por supuesto, de la mano de Nextnorth, convirtiéndose así en un referente en el sector.

Además, la compañía facilitará la reserva de billetes para viajar en helicóptero durante el gran evento, de tal forma que cualquier persona pueda desplazarse de una manera más rápida y segura. NextNorth llevará durante el mundial el confort a otro nivel, para ello es tan fácil como reservar un asiento o vuelo completo a través de la web https://nextnorth.io/ o bien descargando la aplicación de NextNorth en las tiendas de aplicaciones y seleccionar la ruta que más se adapte a las necesidades. También se podrá disfrutar de rutas turísticas a tan solo un click dentro de la App.

Apuestas ambiciosas que comenzaron su recorrido hace 2 años y que hoy, convierten a NextNorth en la empresa líder del sector, granjeándose el apoyo de grandes aliados como Openvia y Jota2 Group, quienes no quedaron indiferentes ante el gran potencial de NextNorth, teniendo ahora el objetivo de ayudar a impulsar el negocio y expandirlo a nuevos escenarios, haciendo frente a los continuos cambios y retos que la propia humanidad vaya planteando en el tiempo.

Grupo Globalvía y Jota2 Group como principales inversionistas

De la mano de Globalvía, líder mundial en la gestión de concesiones de infraestructuras de transporte y servicios de movilidad, cuenta con más de 28.000 colaboradores, tiene presencia en los países de la OCDE y Jota2 Group, un Family Office liderado por el empresario Bill Saad y con más de 54 empresas a nivel internacional, que cuenta con más de 2000 colaboradores, planea expandirse rápidamente en mercados del medio oriente y américa del norte.

