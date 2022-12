La recuperación del turismo insular, representada por la empresa de alojamientos Gran Canaria Stays Comunicae

lunes, 5 de diciembre de 2022, 08:03 h (CET) Gran Canaria Stays es protagonista de una destacada recuperación del sector turístico, que se acentúa en el sur de la isla. El año que está a punto de acabar arroja cifras similares a las prepandémicas, mientras las autoridades trabajan en las inversiones que realizarán en 2023. Alojamientos como los de Gran Canaria Stays se preparan para recibir a visitantes cuyo número continuará creciendo Un clima de optimismo derivado de la reactivación turística

La Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) ha efectuado un primer balance de este año. Destaca que la actividad de ocio y vacaciones en el archipiélago ha experimentado un incremento del 20%, lo que supone una mejora con respecto a 2019.

Por su parte, los responsables de Turismo de Gran Canaria no ocultan su satisfacción por la marcha de este sector en los últimos doce meses. Prevén que cerrarán el actual ejercicio con 4,5 millones de visitantes. Se trata de una cifra similar a la arrojada el año previo a la pandemia de coronavirus.

La misma entidad ha aprobado ya un proyecto de presupuesto que roza los 19 millones de euros, es decir, un crecimiento de 2,5 millones con respecto al último ejercicio. Su objetivo es doble. Por un lado, consolidar la recuperación del sector, y por otro, la modernización de este destino. De este modo, el municipio de Mogán, por ejemplo, recibirá 150.000 euros para afrontar varias actuaciones de rehabilitación turística en la costa. Maspalomas contará para el mismo fin con una partida de 2 millones de euros

La reactivación del alquiler vacacional en Gran Canaria es, en definitiva, un hecho. No es de extrañar que haya dado lugar a un clima de optimismo que promete prolongarse. A ello contribuirán los proyectos que se desarrollarán en los próximos meses. Entre estos se encuentran los que planean atraer visitantes del Reino Unido, Irlanda, Alemania, Francia, los países nórdicos…

Gran Canaria Stays para una estancia confortable

Ante estas perspectivas, los alojamientos en el Sur de Gran Canaria de este profesional del sector confían en recibir a cada vez más turistas. Las reservas podrían hacer que se cuelgue el cartel de completo. Entre los favoritos de Gran Canaria Stays están: en Maspalomas, Meloneras, Playa del Inglés, Salobre Golf, o en Mogán.

Estos enclaves son los escenarios en los que se hallan los inmuebles que aspiran a servir de hogar a huéspedes: villas en el Sur de Gran Canaria provista de piscina climatizada privada o pista de tenis e incluso zona chill out. Chalets con 600 metros cuadrados en primera línea del campo de golf. Fincas con vistas a la playa, casas construidas en lugares paradisíacos, palacetes mágicos, casas tradicionales reinventadas o modernos apartamentos de diseño.

Gran Canaria, sus múltiples atractivos y alojamientos, como los de Gran Canaria Stays, son una combinación irresistible. Ciertamente, la clave para continuar en la senda de crecimiento del sector turístico iniciada en 2022. Todo hace augurar que la reactivación será un éxito.

