Consejos para escoger el mejor jamón ibérico

lunes, 5 de diciembre de 2022, 08:00 h (CET)

Aunque es obligatorio indicar el porcentaje de la raza ibérica y tipo de alimentación en los jamones ibéricos, estos factores afectan de forma directa a los sabores y la calidad del producto, y es un hecho que no siempre se tiene en cuenta.

Jamón y Pico se dedica a la distribución de jamón ibérico, contando con jamón ibérico de Guijuélo entre sus productos, de cuidada calidad y fácil identificación, para que cada cliente pueda conocer las diferencias entre los productos que está adquiriendo.

La calidad como factor esencial Jamón y Pico se especializa en la distribución de jamones ibéricos y otros productos como lomo, chorizo y salchichón. Se encuentran en el sector hace más de diez años, a lo largo de los cuales se han especializado en ventas tanto dentro del territorio español como a nivel internacional.

Desde 2012, esta empresa fundada por la familia González Moya tiene como objetivo primordial hacer llegar de forma rápida y fácil los jamones de la más alta calidad a todos los rincones del mundo, especializándose en el mercado europeo, para el cual ofrecen envío gratis de sus productos.

Diez consejos para elegir un buen jamón ibérico La etiqueta del jamón ibérico es lo primero que debe mirarse a la hora de adquirirlo. En caso de ser blanca, implicará que es jamón ibérico de cebo y no de bellota. Si es roja, se tratará de entre un 50% y 70% ibérico pura raza. La etiqueta negra significa que es 100% jamón ibérico de bellota.

Como muchas veces no es posible acceder al etiquetado, existen una serie de características que pueden ayudar a identificar un buen jamón ibérico a simple vista. Otros factores a tener en cuenta son el grosor de la pata o diámetro del tobillo, que mientras más estrecha sea, mejor será, pues implica que el cerdo ha estado más activo. En segundo lugar, un factor importante es el peso del jamón ibérico, siendo lo ideal entre 7.5 y 8.5 kilogramos.

Otra característica a tener en cuenta es la curación, ya que influye directamente en el sabor del jamón. Las vetas de grasa alrededor de la parte magra también inciden en la calidad y sabor del jamón, debiendo ser el jamón color cereza con bloques de grasa separados de la carne para ser de pura raza. Por otra parte, el jamón endurecido es signo de que ha sido conservado de forma refrigerada, y si se le ha evaporado la grasa significa que ha sido cortado y expuesto al exterior. En caso de adquirir jamón ibérico envasado, es preferible que sea envasado al vacío para que conserve sus sabores.

Gracias a la experiencia de Jamón y Pico en el sector, sumada a sus conocimientos sobre jamón ibérico y la importancia que le dan a la calidad de sus productos, se erigen como una excelente opción para comprar jamón ibérico desde cualquier ubicación geográfica, aprovechando sus envíos gratuitos.



