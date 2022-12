Preactiva, expertos en eliminar todo tipo de humedades Emprendedores de Hoy

lunes, 5 de diciembre de 2022, 08:00 h (CET)

La humedad en paredes puede provocar importantes consecuencias a nivel estético, como desconche de la pintura, malos olores y manchas. Este problema debe tratarse de forma oportuna, ya que, en los casos más graves, puede deteriorar las estructuras hasta llegar a derribarlas.

Asimismo, contribuye a la proliferación de hongos y moho, los cuales afectan seriamente al sistema respiratorio y desencadenan alergias. Permanecer en ambientes húmedos puede provocar infecciones, rinitis y asma.

Para poner fin a esta problemática, se puede optar por métodos tecnológicos como Preactiva un sistema inteligente que ha dado excelentes resultados, dado que elimina por completo la humedad por capilaridad.

Cómo trabaja Preactiva para eliminar la humedad en paredes Preactiva es un aparato inteligente de tamaño reducido que está diseñado para eliminar la humedad en paredes. Según lo explica la empresa creadora, este sistema trabaja con un método basado en la física molecular del agua, “que por ondas electromagnéticas de muy baja frecuencia rechazan el agua haciéndola descender al subsuelo”. Una de las ventajas de este mecanismo es que no necesita mantenimiento y genera un consumo de solo 0,7 W en un año.

El sistema en cuestión ataca el origen de la humedad por capilaridad. Su instalación es sumamente sencilla, ya que se cuelga en la pared como si fuera un cuadro. Una vez instalado, los resultados se obtienen en un lapso de tiempo de entre cuatro y nueve meses aproximadamente.

Preactiva es un método 100 % seguro. El Instituto Internacional ICNIRP certifica que no es perjudicial para la salud de los seres humanos, de los animales y las plantas. Adicionalmente, tiene el Certificado CE en Europa de compatibilidad electromagnética, lo que significa que no provoca interferencias con otros aparatos eléctricos.

Una de las particularidades del producto es que un solo equipo es capaz de proteger todas las paredes de una edificación. Es importante destacar que hay varios modelos que se adaptan a diferentes necesidades. Hay aparatos con cobertura desde 50 metros cuadrados hasta 2.500 metros cuadrados.

Cómo adquirir un sistema Preactiva Los interesados en adquirir un sistema para decirle adiós a la humedad en sus paredes deben acceder a la plataforma de Preactiva. Quienes hagan una compra recibirán su producto a domicilio en 24 o 48 horas. Es preciso destacar que el artículo tiene garantía de satisfacción de un año y 30 años de garantía.

Optar por este sistema inteligente es una de las mejores decisiones que pueden tomar las personas que deseen erradicar la humedad de forma definitiva. Una vez que se solvente este tipo de problema el valor de la propiedad aumenta y se reducen los costos por mantenimiento. Además, una de las grandes ventajas de Preactiva es que permite reducir el coste de calefacción en un 30 % aproximadamente.



