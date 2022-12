Camisas estampadas de hombre para vestir con estilo esta temporada Emprendedores de Hoy

lunes, 5 de diciembre de 2022

Elegantes, atractivas y de máxima calidad son las camisas estampadas de hombre que trae la firma española The Surfcar para su catálogo de invierno. A las mangas largas y los botones ocultos se suman diseños de estilo surfero, además de figuras originales que destacan en toda ocasión.

La versatilidad de las camisas estampadas puede observarse en el catálogo online de esta marca que también ofrece pantalones, jerséis, camisetas, polos y accesorios. Con esta colección, los líderes de la empresa continúan honrando su legado familiar de diseño y confección, con una visión moderna del negocio.

The Surfcar, camisas responsables Para este año, las camisas estampadas de hombre incorporan figuras de tamaño pequeño, más discretas, de manera que la originalidad va de la mano con un estilo elegante. Al visitar la tienda online, los usuarios podrán elegir entre diversas propuestas de camisas hechas con tejidos orgánicos y empaquetadas en materiales reciclados y reciclables.

Además, la empresa apuesta por el talento local; sus prendas se diseñan y fabrican en España, de la mano de personas con las que se entienden a la hora de trabajar. La marca también cuenta con la certificación ISO 14001, que ratifica su compromiso con el cuidado del medioambiente. Igualmente, toda la ropa de su catálogo cuenta con el certificado OekoTex Standard 100, que garantiza la no existencia de sustancias nocivas para la salud ni el ecosistema.

Marcar la diferencia con las camisas de hombre Entre las propuestas de The Surfcar para esta temporada se encuentran las camisas estampadas 100 % algodón de corte slim o regular fit, ideales para planes de fin de semana, con figuras como latas de refresco, tabas de surf, nombres de elementos químicos, flores, calaveras con pajarita y muchos más. Las prendas pueden combinarse con jerséis de un solo color, chaquetas o cualquier otro complemento que marque un estilo más formal o casual, al llevarse con zapatos o zapatillas, según el estilo de cada uno.

Una gran variedad de camisas estampadas de hombre puede adquirirse en esta tienda online, con envíos a toda España peninsular y Baleares, gratuitos para pedidos superiores a los 45 euros. Así mismo, para el resto de la Unión Europea, el envío también es gratis cuando la compra supera los 90 euros. El plazo de entrega se estima de entre 1 y 3 días en el territorio nacional.

Para quienes deseen marcar tendencia este invierno, las camisas estampadas de hombre con el sello The Surfcar son una opción ideal. Originalidad, diseño único e impecable confección se unen en esta colección pensada para el hombre moderno y elegante de hoy.



