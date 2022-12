El Papa y el diálogo interreligioso Pedro García Lectores

@DiarioSigloXXI

lunes, 5 de diciembre de 2022, 08:26 h (CET) El Papa, con su visita a Bahréin para participar en un foro de diálogo entre “Oriente y Occidente por la coexistencia humana”, ha dado una vuelta de tuerca al diálogo interreligioso. A nadie sorprende ya la visita de un Obispo de Roma a un país de mayoría musulmana. Es justo reconocer todo lo que se ha avanzado.

Pero a la vez Francisco, el Papa, recordaba que queda mucho por andar. No basta con proclamar la libertad religiosa, dijo; es preciso “renunciar al uso discriminatorio de la palabra minorías” y reconocer una “plena ciudadanía” sin discriminaciones. No basta tampoco con decirse tolerantes y condenar la violencia; es necesario “aislar a los violentos” y promover el encuentro, porque, se preguntaba el Papa, “¿cómo podrán los fieles de religiones y culturas distintas convivir, acogerse y estimarse mutuamente si nosotros seguimos siendo unos extraños los unos para los otros?”. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Dirigentes catalanes cargados de complejos En un mundo globalizado no podemos dar pasos hacia atrás y caer en el vulgar aldeanismo, que es al que parecen aspirar los nefastos dirigentes catalanes El regreso de ISIS y Al-Qaeda a Afganistán como reemplazo de los talibanes Las amenazas están dirigidas a la seguridad de América y el mundo “Dios, también juega al fútbol” Ha caído en mis manos un delicioso librito con este título. Me ha hecho pensar Navidad, ¿dónde estás? ¿De qué nos sirve esta vida tan atareada si apenas tenemos tiempo de fijar la mirada? Mantenerse vivo Hemos de vivir menos para nosotros y más para los demás, tomando conciencia sobre la importancia de mantener unos ecosistemas sanos y un bienestar humano