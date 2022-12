¿Puede haber alegría sin Dios?

Imposible, y los causantes de esa falta de alegría, la tenemos nosotros. Tengo que referirme a mi experiencia, soy anciano, 86 años, y yo he vivido en otra sociedad y otra Iglesia que no tienen nada que ver con las actuales, no hay comparación posible.

Llegaron los libertadores y los partidarios de la nueva Iglesia; me decía una amiga: “Se acabó la alegría”. Y no podía ser de otra manera, eliminaron a Dios y no solamente le eliminaron, le combaten, y los progresistas de la nueva Iglesia, mundanizados y desacralizados, se unieron a este aquelarre, es decir, a una sociedad maléfica, impía, perversa.

Antes, al llegar la Navidad se oían por las calles a los niños cantando villancicos, había ilusión y esperanza en la sociedad, las familias se reunían y reinaba la paz y la fraternidad, nacía el Niño Jesús. Ahora lo que tenemos es temor, pesadumbre, tristeza, no hay ilusión ni esperanza pues eso solo Dios nos lo puede dar. ¿Acabaremos de hacer de plañideras para ser testigos con nuestra vida que la alegría, la paz, la ilusión, la esperanza que Dios nos da porque hemos permanecido fieles también la pueden experimentar los demás?

Tenemos que acercarnos al portal de Belén, y allí en un pobre Niño, encontraremos una Paz y un gozo que este mundo no nos puede dar. Tenemos que ser luz y sal del mundo y confiar con una fe inquebrantable en el poder de Dios y en la eficacia de su Gracia que tan generosamente y sin merecerlo, nos ha dado.