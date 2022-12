​¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? José Morales Martín Lectores

lunes, 5 de diciembre de 2022, 08:09 h (CET) "Este mundo es el camino // para el otro, que es morada // sin pesar".



No sé si a Manolita se le vinieron alguna vez a la cabeza, durante su última enfermedad, y mientras iba pasando lentamente las cuentas del Rosario, estos versos de Jorge Manrique. En cualquier caso, no necesitaba recordarlos, porque estaba bien convencida de la realidad anunciada, y no dudó un minuto en mirar cara a cara a la muerte, desde el primer instante de su enfermedad. ¿De qué le servía buscar subterfugios y esconder la gravedad de la situación?

Había leído tantas veces el Nuevo Testamento, que ya le eran familiares las palabras de San Pablo: "¿Dónde está oh muerte tu victoria?"; y la muerte se siente ya derrotada, y cede gustosamente su victoria, cuando la mirada de los que se acercan a ella descubre el misterio que ella se empeña en custodiar con sus tibias, peronés, cráneos desnudos, que nada significan cuando el misterio es desentrañado. Y Manolita conocía bien las entrañas de la muerte, porque había vivido ya en su espíritu ese más allá, en la Muerte y en la Resurrección de Cristo. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

