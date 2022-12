Es un objetivo de naturaleza imperial Domingo Martínez Madrid, Burgos Lectores

@DiarioSigloXXI

lunes, 5 de diciembre de 2022, 08:02 h (CET) Hay quien ha sugerido que para unas posibles negociaciones en la guerra Rusi-Ucrania se utilizara la resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU, una resolución histórica aprobada en 1967 para intentar llevar la paz a Tierra Santa, al conflicto entre israelíes y palestinos.

Aquella resolución estaba basada en el principio de que es inaceptable la adquisición de territorios por la fuerza. La resolución establecía también que la retirada de Israel de los territorios ocupados debía venir acompañada de la garantía de que los judíos iban a vivir tranquilos en su país. Sería una buena fórmula. El problema es que el objetivo de Putin es la reconquista completa de Ucrania y de otros países que pertenecieron al imperio ruso en el siglo XIX, y a la Unión Soviética en el XX. Es un objetivo de naturaleza imperial y territorial.

La invasión rusa, de resultar exitosa, abriría la posibilidad de una nueva era de imperialismo y de utilización del control territorial como arma estratégica. Y eso, desde el actual Occidente, no se puede aceptar.

