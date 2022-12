Irene Montero en llamas Venancio Rodríguez Sanz Lectores

lunes, 5 de diciembre de 2022, 07:58 h (CET) ¿En qué se parecen Irene Montero a las Torres Gemelas? En que después de impactar los aviones en las torres, se produjo un fuego que ponía en peligro las vidas de las personas que allí trabajaban. Entonces, cientos de matafuegoss acudieron para ayudar a los que estaban dentro del edificio. Una vez éstos estaban dentro del inmueble realizando esta labor, éste se vino abajo pillando a los auxiliadores dentro.

Doña Irene montero está en llamas. Muchos de los compañeros de su propio partido y de otros, medios de comunicación, etc., salieron en auxilio de esta señora. Por decirlo así: estos son los bomberos que acuden con sus liquidas justificaciones para apagar el fuego que consume a Irene Montero. Pero todos los errores tienen consecuencias. Y reducirles la pena a pederastas y violadores es un error de consecuencias imprevisibles. Estos degenerados no se van a parar por hacerle un favor a su libertadora. El día que alguno de ellos cometa otro delito, tanto Irene Montero como sus bomberos se verán pillados por esta falsa camaradería. Porque, los verdaderos amigos no te apoyan cuando cometes un error. Máxime, cuando esos errores afectan a niños y mujeres. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

