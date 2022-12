Salud, higiene y peluquería de los cachorros caniche toy, por Gallumar Emprendedores de Hoy

El caniche es una raza canina que goza de una amplia popularidad, gracias a su amabilidad, viveza y ternura. Al igual que los perros de otras razas, el caniche necesita de un cuidado especial para mantener su pelaje y salud en excelentes condiciones. Existen diferentes variedades de caniche, las cuales se diferencian entre ellas por su tamaño.

Los caniche toy necesitan un cuidado a diario de su pelaje, por lo que la criadora experta en ejemplares de esta raza, Gallumar, ha decidido señalar cuáles son los principales cuidados de peluquería e higiene que requiere la raza de caniche toy en su día a día.

Pelaje y cuidados del caniche toy Los caniches, a diferencia de otros perros, no tienen un periodo de muda de pelo, es necesario peinarle a diario para que el pelo no genere nudos. Una carda extra suave y un cepillo de púas metálicas de mantequilla es necesario para cepillar al caniche y mantener el pelaje tupido que caracteriza a esta raza.

Los caniches necesitan adaptarse a la peluquería desde muy pequeños. A partir de los 2 meses de edad, se recomienda rasurar el pelo de las patas a los cachorros caniche toy, por estética e higiene. A partir de los 4 meses de edad se les empieza a puntear el pelo con tijeras, con el objetivo de que les crezca pelo más sano, fuerte y ondulado. Al pasar su fase de cachorro, es posible determinar cuál es el corte que se desea mantener en el caniche para el resto de su vida.

El pelaje del caniche toy tiende a ser más seco que el de otros perros, por lo que se debe mantener hidratado con champús especiales y mascarillas de fortalecimiento capilar. Aun así, es necesario revisar el estado del pelo todos los días, en especial en lugares de temperaturas altas, ya que puede resecarse con facilidad.

Asesoría y cuidados en el momento de la compra La mayoría de personas que adquieren un cachorro de caniche toy no esperan inscribir a su perro a un concurso de belleza. Para estos casos, algunas de estas medidas pueden flexibilizarse, pero eso sí, es importante mantener el pelo del perro libre de nudos y limpio, ya que su manto es su principal barrera de protección frente a enfermedades y condiciones ambientales adversas.

Aquellas personas que deseen comprar cachorros caniche toy, solo deben ponerse en contacto con Gallumar y seleccionar el ejemplar con el que se sientan más conectados. Al entregar el cachorro, esta criadora experta proporcionará una asesoría detallada sobre los cuidados y necesidades de perros de esta raza, para que puedan ofrecer al animal una muy buena calidad de vida.



