Cuáles son los cuidados necesarios de los perros de cara al invierno, por LovePets Emprendedores de Hoy

viernes, 2 de diciembre de 2022, 13:42 h (CET)

A medida que se acerca el fin de año se vuelve más necesario tomar una serie de medidas para mantener a los perros sanos durante el invierno.

Los veterinarios aconsejan monitorear con mayor frecuencia el estado de salud de las mascotas, en especial cuando salen a dar un paseo en la nieve. La idea es evitar enfermedades derivadas de la sobreexposición al frío y garantizar la buena salud de los caninos, sobre todo en los momentos en los que las temperaturas alcanzan niveles demasiado bajos. Los profesionales también recomiendan otra serie de cuidados en perros, los cuales la tienda especializada en artículos para mascotas LovePets ha decidido señalar en este artículo.

Cómo cuidar a las mascotas durante el invierno Aunque controlar la alimentación es primordial para tener un perro sano durante todo el año, en invierno es todavía más importante proporcionar la comida indicada y en las horas establecidas. Una adecuada alimentación estimula y fortalece el sistema inmunológico del animal, reduciendo las posibilidades de que se enferme. Durante esta época, los perros tienden a comer más para mantener su calor corporal por lo cual se recomienda aumentar ligeramente sus raciones de comida, sin que esto llegue a afectar a su peso.

En el caso de experimentar temperaturas demasiado bajas, también es necesario revisar con frecuencia el cuenco del agua, con el fin de determinar que el líquido no se encuentre demasiado frío y dañe la lengua del animal.

Además, es imprescindible que el perro no pase mucho tiempo en el exterior, con el fin de que conserve su temperatura corporal. También es necesario reducir los tiempos de duración de los paseos y sacar al perro en las horas de menos frío. De la mano de esto, se debe revisar su pelaje al llegar a casa, ya que muchas veces suele estar mojado, producto del incremento de la humedad relativa en el ambiente. Cuando se encuentre demasiado mojado, es necesario secar adecuadamente su pelaje para evitar catarros, resfriados o cualquier otro síntoma respiratorio.

Aunque muchas razas de perros cuentan con un pelaje que les protege naturalmente del frío, no está de más aumentar esta protección con alguna prenda de abrigo para mascotas. Para los perros que sufren artrosis es primordial el uso de un jersey con el cual conservar el calor y evitar dolores agudos en sus articulaciones.

Productos para cuidar de los perros Todos los accesorios, prendas y concentrados alimenticios para pasar el invierno pueden encontrarse directamente en la sección especializada de cuidado en perros de la tienda virtual de LovePets. Cada artículo que ofrece esta compañía se encuentra respaldado por autoridades de salud veterinaria y son ideales para garantizar la buena salud de los perros durante el invierno. Los interesados solo deben entrar en la página web de LovePets y elegir el producto que mejor se adapte a las necesidades de su mascota.



