La nueva temporada de Fortnite, toda la información disponible en Hablamos de Gamers

viernes, 2 de diciembre de 2022, 11:06 h (CET) El Fortnite es un videojuego desarrollado en el año 2017 por la empresa Epic Games. Fue lanzado en diferentes paquetes de software con tres modos de juego distintos, los cuales utilizan el mismo motor y tienen gráficos, recursos artísticos y mecánicas de juego similares.

La empresa desarrolladora ha anunciado que la realización del evento final de la Temporada 4 se llevará a cabo el próximo 3 de diciembre. Toda la información vinculada al Fortnite y a otros juegos electrónicos como Pokémon Go, Age of Empires o Resident Evil se puede encontrar en Hablamos de Gamers, una páginaweb dedicada especialmente a jugadores de videojuegos en español.

Hablamos de Gamers: las últimas noticias sobre el Fortnite Hablamos de Gamers es una página que proporciona información gratuita sobre las últimas tendencias en el mundo de los juegos electrónicos. Actualmente, en el sitio han publicado múltiples novedades vinculadas al Fortnite.

La primera noticia hace referencia al anuncio de Epic Games acerca del evento final del capítulo 3 de la temporada 4, denominado Fractura. Este show promete ser uno de los más importantes del Battle Royale, uno de los tres modos de juego, ya que supondrá el inicio de la temporada 4 y podría traer diversas modificaciones dentro de la isla. Después, los servidores entrarán en un proceso de mantenimiento.

En segundo lugar, los usuarios podrán disfrutar de un nuevo evento de colaboración entre Fortnite y Rocket League y, como parte de un parche de actualización del Battle Royale, tendrán acceso a diversas recompensas después de completar las misiones de High Octane. Aunque es importante mencionar que solo será posible completarlas hasta el próximo 3 de diciembre de 2022. Asimismo, estos desafíos permitirán obtener PE y artículos temáticos dentro de Fortnite y Rocket League, respectivamente.

Otra de las novedades tiene que ver con la filtración de todos los desafíos de la Semana 9, los cuales están disponibles desde el jueves 17 de noviembre y es necesario completar para subir el nivel del pase de batalla. Además, cabe recordar que las misiones semanales de Fortnite son 7, pero Epic Games suele añadir 2 más para sustituir cualquiera de las tareas en caso de que ocurra algún inconveniente.

Lo modos de juego de Fortnite Los dos principales modos de juego incluyen el Fortnite: Battle Royale en el que hasta cien jugadores deben luchar en una isla, en espacios reducidos debido a una tormenta, con el único objetivo de ser las últimas personas con vida.

Mientras que Fortnite: Salvar el mundo se trata de una instancia cooperativa de hasta cuatro jugadores. En esta modalidad la finalidad radica en luchar contra criaturas parecidas a zombis, utilizando objetos, mejoras y fortificaciones. Por otra parte, el videojuego también cuenta con un Modo Creativo en el que los jugadores pueden crear sus propias islas.

Salvar el Mundo está disponible solo para Windows, macOS,​ PlayStation 4 y Xbox One, al tiempo que Battle Royale ha sido publicado también para Nintendo Switch, dispositivos iOS y Android, así como en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Tanto como para estar al corriente de las últimas novedades sobre los videojuegos más populares, como para acceder a los trucos, lanzamientos y las actualizaciones del Fortnite, los usuarios solo deben ingresar a la página web de Hablamos de Gamers y conocer todas las noticias de forma totalmente gratuita.



