El beneficio de la unión de la experiencia con la sensación en el mundo del golf

viernes, 2 de diciembre de 2022, 10:23 h (CET) En 2015, Niimi Kiyonari, diseñador de palos de golf perteneciente al Salón de la Fama de Diseño de Palos de Golf, denominado IGC International Clubmakers Guild, decide terminar su colaboración con una prestigiosa marca de palos japoneses y crea su propia marca desde cero: Grindworks, que traducido al castellano significa “trabajos de moldeado”. Moldear es una de las características principales en la fabricación de palos de golf forjados.

En 2018, Patrick Reed gana su primera chaqueta verde del Masters de Augusta, su sexto torneo en el PGATOUR. Se convierte en Maestro. 3 apariciones en la Ryder Cup representando al equipo de USA avalan su corta carrera.

En 2019, tienen un encuentro Niimi y Patrick en el cual coinciden en el interés en cooperar juntos para desarrollar una línea completa de palos de golf forjados. 40 años de experiencia fabricando palos forjados, junto a las sensaciones de un jugador Maestro, top de golf. El resultado no puede ser mejor.

Muchas horas de trabajo coordinando los cambios de hora, prueba y sensación, modificaciones, el desarrollo del centrado geométrico con el centro de gravedad de los hierros, el toque de los wedges, su peso, etc. Muchas horas de cooperación.

¿Por qué un palo de golf forjado japonés? La experiencia en el forjado del acero de las katanas ha hecho que el conocimiento en el tratamiento del acero en Japón y en particular en la región de Himeji, cerca de Osaka, produzca que los hierros forjados japoneses sean perfectos para la práctica del golf.

El material utilizado S20C o acero de punto dulce es muy fácil de manipular en el proceso de fabricación y su ductilidad hace que una vez terminado, con unas pequeñas modificaciones, se adapte perfectamente a las características individuales de cada jugador.

Grindworks pone a su disposición una completa línea de palos de golf forjados desarrollada en persona por los equipos de Grindworks bajo la batuta de Niimi Kiyonari y las sensaciones de un jugador top, Patrick Reed.

La línea va desde el driver modelo Equinox (lanzamiento diciembre 2022); los hierros MB101 y PR202, forjados para hacer un combo; los wedges Barrett, desarrollo especial desde el toque de las manos de Patrick con el juego corto, hasta el putter forjado Windsor Wells.

Toda la gama de productos se puede encontrar en ATM Golf Store y la información completa de cada uno en la página web de Grindworks.



