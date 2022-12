Estrella Morente y Laura Fernández hacen del videoclip ‘Nanas de Sevilla’ de Lorca un ejemplo de inclusión en la música

La Fundación Music For All y el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad de la UGR estrenan hoy el videoclip con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

La cultura debe ser inclusiva, la música debe ser inclusiva y, por consiguiente, los procesos creativos también deben serlo. Ese es el espíritu que guía cada paso que da desde su nacimiento la Fundación Music For All y que en esta ocasión ha encontrado el firme apoyo de la genial cantaora Estrella Morente y la Universidad de Granada. La granadina, acompañada por la también cantaora Laura Fernández, han estrenado el viernes, 2 de diciembre, el videoclip de Nanas de Sevilla, con letra de Federico García Lorca, celebrando así el Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se conmemora en todo el mundo el 3 de diciembre.

El videoclip, distribuido por Altafonte, incorpora un formato audiovisual accesible para que pueda ser disfrutado por cualquier persona, independientemente de sus capacidades, en especial para las audiencias con discapacidad sensorial, pues ha sido interpretado en Lengua de Signos Española, subtitulado y audio descrito. El 100% de los derechos que se generen irán destinados a proyectos y actuaciones promovidos por la Fundación, en pro de una cultura accesible e inclusiva.

Estrella Morente se ha mostrado “llena de esperanza por un proyecto en el que la UGR y la Fundación hacen un trabajo excepcional”. La artista ha destacado cómo esta iniciativa “abre la puerta a toda la sociedad y da un paso al frente para la libertad, la igualdad y la esperanza de todas las personas”. Por su parte, la cantaora Laura Fernández ha agradecido la implicación de todas las partes en una iniciativa “fundamental para seguir alcanzando metas”.

Se trata de una iniciativa promovida por el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad de la UGR y la entidad almeriense Fundación Music for All, producido por la Casa Amapola, y que ha contado con la colaboración del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, La Madraza, Centro de Cultura Contemporánea, la Facultad de Ciencias de la Educación, el Departamento de Sociología y el Departamento de Historia y Ciencias de la Música.

El objetivo de este proyecto es visibilizar, concienciar y sensibilizar sobre el protagonismo de las personas con discapacidad en los procesos creativos en el arte, la música y la cultura. Se trata de un proyecto social y cultural inclusivo que une talento y diversidad a través de la grabación de este videoclip.

La Fundación Music For All, como lo ha hecho desde el inicio, seguirá reforzando sus líneas de trabajo para conseguir que los festivales y eventos musicales den respuesta a los nuevos desafíos, como viene demostrando en Cooltural Fest, Sonorama Ribera, Primavera Sound, Festival Murmura o B-Side, que marca un presente más comprometido en obtener una sociedad más igualitaria. Esto es precisamente lo que le ha llevado a conseguir el premio BIME Equity,el Sello GECA de Garantía ODS 2030, a cargo de la Asociación Andaluza de Profesionales de la Gestión Cultural (GECA), así como ser premiados por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación con el Premio Andalucía + Social, que reconoce el trabajo de entidades en favor de la inclusión y los Premios Solidarios ONCE Andalucía, entre otros muchos.

PROMOSAPIENS, empresa de promoción musical, trabaja en la comunicación de Nanas de Sevilla.