La evolución de StayTick en su primer aniversario

viernes, 2 de diciembre de 2022, 08:00 h (CET) Debido a que conectan al usuario con la mejor alternativa posible, las plataformas para realizar una reserva de hoteles se han convertido en una herramienta imprescindible dentro del sector hotelero.

Sin embargo, no todas las plataformas cuentan con una gran variedad de opciones, motivo por el que la empresa StayTick mantiene una ventaja importante en relación con la competencia. Uno de los aspectos que refleja la evolución empresa es que actualmente registran más de 800.000 hoteles contratados en más de 190 destinos a nivel mundial.

El crecimiento en el promedio de ventas de StayTick en su primer año A punto de cumplir un año desde su creación, la empresa StayTick ha logrado posicionarse como una de las mejores opciones para reservar un hotel, por lo que es conocida entre los usuarios como »el Netflix de los hoteles». Como resultado de su evolución, la plataforma registra un crecimiento importante que alcanza un promedio de 150 % de ventas trimestrales.

Al ofrecer la oportunidad de que los viajeros realicen una búsqueda exhaustiva para encontrar y reservar su hotel, el éxito del servicio también se traduce en el número de suscripciones logradas, que supera las 2.000. Como reconocimiento a su evolución, StayTick fue finalista del Tourism Innovation Summit (TIS) de Sevilla, un evento donde participaron más de 400 empresas pertenecientes a distintos países del mundo.

Por otra parte, la aceleradora de empresas y startups Lanzadera, a cargo de Juan Roig, seleccionó a StayTick el pasado mes de septiembre como parte de su programa de apoyo a emprendedores. Esta iniciativa busca transformar los proyectos innovadores en realidades empresariales, lo que seguramente significará un gran paso para el crecimiento de StayTick.

La expansión de StayTick Con el objetivo de mantener e impulsar aún más su crecimiento, Nabil Elshafaey y María Victoria Garay, fundadores de StayTick, tienen en mente abrirse a nuevos mercados y expandir el alcance del servicio. En ese sentido, los creadores de la plataforma analizan la posibilidad de implementarla en países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia e Italia.

Para lograrlo, la empresa prepara el lanzamiento de la versión Business, una herramienta digital de reserva hotelera pensada exclusivamente para ofrecer su servicio a las empresas. Asimismo, StayTick planea la contratación de más empleados, debido al crecimiento en el número de actividades que desempeña el equipo actualmente.

Para realizar una búsqueda en la plataforma StayTick, no es obligatorio que los usuarios se suscriban, este requisito solo es necesario cuando el cliente quiera hacer su reserva. La plataforma no ofrece promociones puntuales, sino que sus precios están rebajados durante todo el año.



