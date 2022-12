El primer año de la Ley LISTA llega con una nueva normativa Emprendedores de Hoy

jueves, 1 de diciembre de 2022, 17:05 h (CET)

La LISTA, es decir, la Ley de Impulso para la Sostenibilidad Territorial de Andalucía, cumple en diciembre un año desde su entrada en vigor. Para desplegar todo el contenido de esta norma, el Gobierno andaluz ha anunciado la aprobación del reglamento tras meses de trabajo con diferentes actores.

Según ha indicado un portavoz de la administración de esta comunidad autónoma, la LISTA es «la más pionera en el conjunto de España». De esta manera, Andalucía está próxima a contar con un régimen del suelo y una ordenación urbanística más innovadores.

Con respecto al sistema de clasificación de suelo, los especialistas de Real Estate Business School indican que a partir de la implementación de esta normativa solo habrá dos categorías: suelo urbano y suelo rústico. Este nuevo sistema busca simplificar el procedimiento de aprobación de instrumentos de ordenación urbanística, atendiendo a una demanda histórica de promotores, constructores y operadores de este sector.

La LISTA aumenta las posibilidades de edificar en suelo rústico Si se la compara con la legislación anterior, esta normativa amplía las posibilidades de edificar viviendas en suelo rústico. Antes, esto estaba supeditado a que las propiedades estuvieran vinculadas con fines agrícolas, forestales o ganaderos. O sea, no era posible construir en este tipo de suelo propiedades de uso exclusivamente residencial.

Si bien, como indican desde Real Estate Business School, la LISTA conserva la facultad de construir para estos fines, también introduce otros supuestos de edificación. Dentro de estas consideraciones se incluyen las propiedades que tengan usos industriales, terciarios o turísticos. La nueva normativa también permite la construcción de viviendas unifamiliares aisladas, sin necesidad de que estén vinculadas a una actividad específica.

Ahora bien, estos nuevos inmuebles no pueden inducir a la formación de asentamientos o impedir el normal desarrollo de los usos ordinarios del suelo rústico.

Novedades en la regulación de las entidades urbanísticas colaboradoras Aunque en este punto la nueva ley no introduce grandes novedades, sí ha ampliado los supuestos por los que deja de ser obligatoria la constitución de una Junta de Compensación. Además, la LISTA ha creado un nuevo tipo de entidad urbanística colaboradora, la Entidad de Urbanización. Este ente sirve para ejecutar reformas o mejoras en una urbanización.

Por otra parte, la Ley cuenta con un conjunto de disposiciones transitorias para que el régimen jurídico del suelo pueda adecuarse a la nueva regulación.

A través de la red de contactos estratégicos inmobiliarios de Real Estate Business School, es posible estar al tanto de todas las novedades que implica la reglamentación de la LISTA y de las opiniones de algunos de los expertos más destacados de este sector.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La compra de nuda propiedad en Valencia de la mano de Cuenca & Mirasol Los aspectos claves de la psicología del desarrollo La plataforma de salud Conectando Pacientes registra un crecimiento constante La valoración real del inmueble que ofrece HOUSE XXI El material escolar en Papelería Artigas