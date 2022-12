Uno de los mejores centros para formarse como auxiliar de odontología Emprendedores de Hoy

jueves, 1 de diciembre de 2022, 16:28 h (CET)

La sanidad es uno de los sectores que más trabajadores demanda a día de hoy. En este ámbito, la odontología es una de las ramas de mayor crecimiento, ya que, por el avance de la tecnología, existe una gran cantidad de nuevos tratamientos que proporcionan mejores soluciones a los pacientes.

Una buena manera de ingresar a este sector es formándose como auxiliar de odontología en el curso que ofrece Clinical Trainers. Estos profesionales tienen un rol clave en el desempeño de las labores diarias de una clínica dental y, en este sentido, sus funciones abarcan áreas como la atención al paciente, la gestión de los materiales y la asistencia al odontólogo.

Los requisitos para formarse como auxiliar de odontología La función principal de estos profesionales es asistir a los odontólogos durante los tratamientos. Para cumplir con esta tarea deben preparar al paciente en el sillón dental, recoger y esterilizar el instrumental y prever las necesidades que puedan surgir durante una consulta. A su vez, los auxiliares no pueden trabajar en la boca del paciente.

Esta profesión es ideal para personas interesadas en el sector odontológico que cuentan con habilidades para comunicar, capacidad de organización y facilidad para manipular instrumental de precisión. De todos modos, estas habilidades pueden perfeccionarse tanto con la formación como con la práctica.

En cuanto a los requisitos formales, para inscribirse en un curso de auxiliar de odontología es necesario tener 16 años, título de educación general básica, ser graduado de ESO (Educación Secundaria Obligatoria) o contar con un título académico superior, disponer de un título profesional básico o ser técnico o técnico auxiliar.

Si bien no existe un título oficial centrado en las competencias de un auxiliar odontológico, el curso en Clinical Trainers otorga un diploma acreditativo que sirve para presentar ante responsables de clínicas privadas que estén buscando profesionales de este tipo. Esta titulación está acreditada por los CFC (Crédito de Formación Continuada) de la Comunidad de Madrid.

¿Cómo es el curso de auxiliar de odontología ofrecido por Clinical Trainers? Los alumnos de este centro de formación reciben clases teóricas impartidas por odontólogos. De esta manera, es posible obtener conocimientos sobre el trabajo de auxiliar y conocer los protocolos que hay que cumplir para trabajar como un profesional sanitario de excelencia.

Además, Clinical Trainers garantiza en el contrato unas prácticas profesionales en algunas de las mejores clínicas del sector. Estas actividades son un complemento fundamental para la formación de un profesional.

Por último, no necesitan conocimientos previos, ya que en este curso se aprende todo lo necesario para trabajar en este sector. A través del curso de auxiliar de odontología de este centro, es posible formarse en una profesión con mucho futuro y que, actualmente, tiene gran demanda laboral.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La compra de nuda propiedad en Valencia de la mano de Cuenca & Mirasol Los aspectos claves de la psicología del desarrollo La plataforma de salud Conectando Pacientes registra un crecimiento constante La valoración real del inmueble que ofrece HOUSE XXI El material escolar en Papelería Artigas