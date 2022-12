Adquirir ropa personalizada para off road en ADHESIVOSEMBARRADOS Emprendedores de Hoy

jueves, 1 de diciembre de 2022, 15:28 h (CET)

ADHESIVOSEMBARRADOS ha anunciado que en su tienda especializada ya disponen de las últimas novedades en ropa personalizada para off roadpara la siguiente temporada.

La firma española afirmó que cuenta con un catálogo renovado de nuevos diseños en sudaderas, chaquetas, chalecos, camisetas, pantalones y en general todo el equipamiento.

Con la línea de ropa personalizada de esta firma española, los clientes pueden escoger en función de sus necesidades de patrocinio sus plantillas de prendas. Son piezas especialmente diseñadas para los pilotos de motocross, enduro y los ciclistas que requieran un atuendo con nombres para sus entrenamientos y competiciones.

Alternativas para la personalización de atuendos En el catálogo de ADHESIVOSEMBARRADOS figuran piezas como las camisetas, que son las prendas más solicitadas para personalizar. En ese segmento la compañía ya dispone de referencias como Beta, GAS-GAS, Honda, Kawasaki, KTM, Husqvarna, Yamaha, enduro y otros modelos. También poseen nuevas líneas en chalecos y sudaderas racing a las que se les pueden agregar los logos deseados.

El catálogo de ADHESIVOSEMBARRADOS tiene los nuevos diseños de pantalones de off road y modelos para motocross y enduro. En ambos casos se trata de piezas muy cómodas, con cierre ajustable a la cintura para ceñirlo muy bien. Asimismo, vienen con refuerzos en las rodillas para la protección y los tejidos que son 80 % elásticos para que permitan toda la movilidad necesaria. Estos son los mismos elementos de calidad empleados en el diseño y confección de las equipaciones para la práctica del enduro, motocross, quad y trail.

La firma comenta que los clientes pueden personalizar a partir de los diseños creados por la empresa o comenzar con las piezas totalmente en blanco y que, en cualquier caso, todas las especificaciones se pueden concretar por WhasApp o email.

La personalización de ADHESIVOSEMBARRADOS La firma ubicada en Pontevedra ha tenido un rápido crecimiento desde que comenzó en el 2013. En esa época, empezó diseñando y fabricando vinilos para usar en motos off road y en estos años han logrado diversificar su oferta para unidades tipo trail, naked, scooter, motos supermotard, karts y quads, entre otras.

También diseñan y fabrican adhesivos para todas las marcas de motocicletas y, por supuesto, la ropa personalizada para off road, enduro, ciclismo y otras disciplinas. Además, los profesionales que la componen explican que iniciaron con las camisetas y posteriormente se convirtieron en unos de los pioneros con los chalecos enduro personalizados. Hoy, la tienda online cuenta con más de 2.500 productos, de los cuales el 70 % son pegatinas y vinilos para motos.

Finalmente, aseguran que gracias a la gran variedad de su catálogo y la rapidez en sus entregas se han convertido en una de las tiendas especializadas de referencia. Adicionalmente, sostienen que otros elementos que han apoyado el crecimiento de la compañía han sido la calidad de sus productos y sus precios competitivos. En este sentido, en la actualidad la tienda tiene una promoción con la que está celebrando el lanzamiento de su página web.



