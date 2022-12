Entrevista a D. Ángel González, Director de GlobátiKa Peritos Informáticos, sobre la importancia de la certificación de imágenes en procesos judiciales Emprendedores de Hoy

jueves, 1 de diciembre de 2022, 15:47 h (CET) La peritación y certificación de imágenes son fundamentales a la hora de presentar dichas imágenes o fotografías como pruebas digitales en procesos judiciales.

Al tratarse de archivos digitales, su presentación a papel o como capturas de pantalla de estas no pueden probar la autenticidad o la ausencia de manipulación de estas.

Hoy en día, es fundamental poder verificar la información relacionada con las imágenes en los procesos judiciales, conociendo si estas han sido o no editadas por algún software.

Ángel González responde si las imágenes, vídeos o chats se pueden presentar en papel:

Evidentemente, el papel lo soporta todo. Es decir, si yo modifico una imagen o un chat y luego lo imprimo, puedo haber hecho lo que sea antes de que ese papel llegue al juzgado. Es cierto que ya hay suficiente jurisprudencia que niega la posibilidad de que un papel de por sí sea válido como prueba. De ahí, nuestra importante labor como peritos informáticos que hacemos cumplir la normativa y defendemos a las personas de falsas acusaciones.

En relación con el tipo de pruebas digitales, ¿cuáles son los casos en los que más se demanda el trabajo del perito informático en GlóbatiKa Lab?

Uno de los casos con más demanda es la peritación de imágenes en asuntos de Violencia de Género Digital, en los que necesitamos demostrar que en una fecha determinada, estábamos o no en el lugar de los hechos.

En GlobátiKa Peritos Informáticos, hemos podido demostrar con la peritación de imágenes, las denuncias por orden de alejamiento, donde se fotografía a la persona denunciada en los alrededores de la víctima y la pericia informática demuestra que la persona denunciada estaba en dicha localización, fecha y hora.

Otros casos de localización pueden ser robos, agresiones, homicidios, etc. Todos aquellos casos donde la fotografía de la persona y el lugar pueden probar fehacientemente que se encontraba o no allí.

También hemos trabajado en casos donde se ha necesitado una certificación de fotografías u ortofografías. En relación con obras realizadas en la vía pública o viviendas, para establecer y certificar si la obra estaba finalizada en la fecha acordada, existían desperfectos en su momento, etc.

¿Podría presentarse una imagen editada o manipulada como prueba en un juicio si no hubiera un perito informático que la verificase?

Sí, sin lugar a duda una prueba puede estar manipulada. A día de hoy, existe multitud de software gratuito o de pago que permite de forma sumamente sencilla, alterar o modificar una imagen. Esta imagen modificada, podría ser presentada en un juicio y aceptada cómo prueba por el tribunal sin saber que ha sido manipulada.

De ahí, la importancia de contar con un perito informático especializado en la detección de manipulaciones de fotografías e imágenes.

En GlobátiKa Peritos Informáticos, realizamos el análisis forense con diferentes métodos además del estudio de los metadatos de los archivos o el análisis del espectro de colores RGB (Rainbowing), con el que podemos determinar si la imagen es original o ha sido manipulada para agregar o eliminar algún elemento, así como la información de sus datos que proceden de la cámara o teléfono móvil.

Por nuestra experiencia, en la actualidad, más de 800 casos, recomendamos realizar siempre un informe contrapericial informático cuando exista la sospecha de que la imagen presentada como prueba pueda haber sido manipulada por la parte contraria. De ser así, el informe de nuestro perito judicial informático servirá para anular dicha prueba en el juicio.

¿Qué técnicas y procesos son necesarias para realizar la peritación informática de imágenes y fotografías?

En GlobátiKa Peritos Informáticos, somos muy meticulosos en cada peritación informática que realizamos. El proceso para la peritación de imágenes comienza con la extracción forense de las imágenes del dispositivo móvil o la cámara con la que fueron tomadas.

En el momento de la extracción forense, creamos la cadena de custodia de la prueba digital para que esta tenga validez legal y certifique no existe manipulación en el proceso del análisis. Es importante mencionar que en ciertos casos, como los de Violencia de Género, dicha extracción puede realizarse ante notario público que de fe de todo el proceso y el trabajo del perito informático.

A partir de ahí y con los datos extraídos, nuestros peritos informáticos trabajan en el análisis de las imágenes que nos dará la línea temporal, la localización de esta y otros datos como el modelo de la cámara o teléfono, firmware, obturador, apertura, sensibilidad, etc.

Finalmente, en el informe pericial informático, detallaremos todos estos datos, además de las conclusiones técnicas con relación al caso. Es importante mencionar que en GlobátiKa Peritos Informáticos siempre realizamos una función no solo técnica, sino también de asesoramiento a los letrados y su señoría con la que traducimos las conclusiones técnicas a un lenguaje sencillo con relación a las implicaciones que la prueba tiene en el proceso judicial.



