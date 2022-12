La importancia de contar con un seguro de moto Emprendedores de Hoy

La póliza de seguro es una garantía que ofrece muchas ventajas a quien la contrata y, en el caso de las motocicletas, es una obligación que no solo asegura el bienestar del vehículo, sino también del conductor.

Para conseguir un seguro de moto que se ajuste al presupuesto y necesidades, Grupo Seguros Generales es un comparador de seguros de motos que ayuda a conseguir una cobertura beneficiosa al mejor precio del mercado.

Contratar el seguro de moto es importante A diferencia de los coches, en las motos están más expuestos los conductores, por lo que representan un mayor riesgo en caso de sufrir un accidente. Aunado a esto, los robos son más comunes en las motocicletas, tanto como partes o toda la moto completa. Por estas razones, contar con un seguro de moto es fundamental para proteger la integridad en general del vehículo.

Además, todos los individuos están en la obligación de contratar un seguro que cubra la responsabilidad civil y los daños a terceros como mínimo. Este aspecto se refiere a los gastos que se generan en un accidente provocado por el propietario, que puede ser por golpes a otros vehículos, lesiones a peatones, daños al mobiliario urbano y/o cualquier otro daño a terceros. Asimismo, es recomendable que la póliza cuente con cobertura médica, porque el conductor y el pasajero, en caso de que lo lleve, son propensos a sufrir daños más graves en un incidente de moto que de coche.

Ventajas del comparador de seguros de motos Conociendo la importancia de los seguros para los conductores, existe una gran variedad de empresas que ofrecen diferentes coberturas. No obstante, cuando se desconocen los costes promedios y lo que debe contener una póliza, surge la necesidad de buscar un comparador de seguros de motos. Este servicio, completamente gratuito, le permite conocer las distintas opciones del mercado, sus precios y coberturas, de esta forma poder conocer cuál es la mejor opción o mejor seguro de moto para usted.

Grupo Seguros Generales es un comparador de seguros de motos de gran prestigio en el mercado, online desde 2008, en la actualidad son uno de los primeros y principales comparadores de seguros en España. Ofrecen comparación de precios y coberturas de seguros entre más de 70 compañías aseguradoras. Por medio de su servicio, garantizan los mejores precios en un mismo lugar, al contar con un buscador inteligente que muestra todas las opciones disponibles, para que el cliente pueda analizar la oferta y escoger la que más le conviene. Además, usar este servicio no tiene coste alguno, ya que es una red gratuita que ofrece información objetiva. Para acceder a la lista de seguros, solo se debe cumplimentar el formulario en la web de Grupo Seguros Generales, allí se especifican todos los datos de la moto (marca, modelo, matrícula, etc.), datos del tomador del seguro y los de la póliza de anterior o en vigor para poder aplicar los descuentos y bonificaciones. Con este sistema, el comparador de seguros de motos ofrece la forma de acceder a una póliza adecuada, de forma fácil y rápida.



