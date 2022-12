MYCA Clínica Dental apuesta por las clínicas odontológicas colegiadas y cualificadas Emprendedores de Hoy

jueves, 1 de diciembre de 2022, 13:15 h (CET) En muchas ocasiones, los precios reducidos, ofertas y promociones suelen llamar la atención de los usuarios interesados en un producto o servicio. No obstante, es importante tener en cuenta en qué contexto es apropiado apostar por algunas de estas opciones, ya que en materia sanitaria, concretamente, en tratamientos odontológicos, esto puede generar consecuencias perjudiciales.

Según especialistas, los riesgos de las clínicas low cost son diversos, ya que en su funcionamiento se ven obligadas a recortar en cuestiones esenciales como el uso de materiales de calidad, la atención que brindan al paciente e incluso las técnicas aplicadas, para así ofrecer un precio inferior.

Desde MYCA Clínica Dental, destacan la importancia de elegir servicios odontológicos colegiados y cualificados.

Conocer los riesgos de las clínicas low cost Generalmente, las ofertas de bajo coste en las clínicas dentales están presenten en multinacionales en la industria odontológica. Los expertos aseguran que casi siempre este tipo de empresas tienden a ofrecer precios muy por debajo de lo usual, lo cual les obliga a hacer uso de materiales de menor calidad y dedicar el menor tiempo posible a cada paciente, aspecto que puede influir en la atención y en los resultados del tratamiento odontológico que corresponda.

En ese sentido, los riesgos de las clínicas dentales low cost señalados por los especialistas van desde la baja calidad de los materiales, hasta diagnósticos inadecuados o sobre tratamientos.

Asimismo, dentro de estas ofertas puede que no exista una atención odontológica personalizada, ya que los profesionales suelen trabajar en horarios rotativos. En algunos casos, este tipo de clínicas low cost no se encuentran dirigidas por profesionales de la salud bucodental, lo cual conlleva a que su funcionamiento se oriente más al lucro que a ofrecer un servicio de calidad a los pacientes.

Todos los aspectos mencionados representan un riesgo para la salud y bienestar de los pacientes. Por esta razón, lo más recomendable es acudir a centros odontológicos con profesionales certificados como es el caso de MYCA Clínica Dental.

El objetivo es mejorar la salud bucodental A la hora de acudir a una clínica dental cuyo equipo se integra por profesionales odontológicos certificados y que ofrecen tratamientos de calidad, el coste del servicio tiende a ser reflejo de este y muchos otros aspectos.

Desde MYCA Clínica Dental destacan la importancia de la atención personalizada y tratamientos seguros para cada uno de los pacientes. Asimismo, enfatizan en la profesionalidad y cualificación como uno de los principales elementos fundamentales, esforzándose continuamente por mantener un equipo de especialistas en continua formación y actualizados con las últimas técnicas y tratamientos en el entorno de la odontología.

En definitiva, apostar por la calidad, confianza, profesionalidad y experiencia es lo más recomendable a la hora de asistir a una consulta odontológica.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.