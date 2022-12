¿Cuáles son los factores de riesgo cardiovascular? Juan Carlos Portugal lo explica Emprendedores de Hoy

jueves, 1 de diciembre de 2022, 13:46 h (CET) Al ser las enfermedades del corazón la primera causa de muerte en el mundo, es necesario concienciar a la sociedad sobre los factores de riesgo cardiovascular para prevenir este tipo de padecimiento.

En Barcelona, el cardiólogo Juan Carlos Portugal ofrece consultas dirigidas a tratar y prevenir patologías cardíacas, así como a atender casos de cardiología deportiva. El especialista está convencido de que un estilo de vida saludable preserva la salud de las personas y evita la medicación ante cuadros de enfermedad inminentes: “creo firmemente que nos medicamos por los excesos que cometemos y la mejor medicina es no excedernos”.

¿Cuándo ir a consulta? Defensor apasionado de la prevención primaria, el doctor Portugal hace una llamada a no esperar a que se desarrolle la enfermedad para iniciar un tratamiento. Estos cuidados se alcanzan con un estilo de vida que impida el desarrollo de factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión arterial, sobrepeso u obesidad, el consumo de alcohol y tabaco, el sedentarismo y la dislipidemia o colesterol alto.

El especialista asegura que si los factores de riesgo están presentes y el paciente comienza a cambiar de hábitos logrará evitar el desarrollo de enfermedades como la arterioesclerosis. En otros casos, cuando la patología cardiovascular aparece y se manifiesta, por ejemplo con un infarto, hay que actuar con estrategias de prevención secundaria, para evitar que vuelva a ocurrir.

La importancia de los controles Por lo general, los factores de riesgo cardiovascular no manifiestan síntomas. De allí la importancia de que el paciente se someta a revisiones periódicas que identificarán si una enfermedad se está desarrollando silenciosamente. Es recomendable que los hombres inicien sus ciclos de revisión a partir de los 35 años y las mujeres desde los 40. La consulta del doctor Portugal está disponible en el centro Medical Tuset Barcelona y también online, a través del contacto desde su página web. En la consulta, el especialista cuenta con un equipo para cardiología clínica y deportiva.

Problemas de salud como arritmias, miocardiopatías, valvulopatías, cardiopatía isquémica o insuficiencia cardíaca pueden ser detectadas por el doctor con diversas pruebas de última tecnología, entre las que destacan el electrocardiograma de 12 derivaciones, el ecocardiograma Doppler color y deformación miocárdica, la prueba de esfuerzo y consumo de oxígeno VO2Max, y el holter de tensión arterial o de ritmo ECG.

Ante la presencia de factores de riesgo cardiovascular, o de algunos síntomas como dolor de pecho, latidos rápidos o distintos, falta de aire (disnea) en esfuerzo o en reposo o piernas hinchadas, es inminente ponerse en manos de un cardiólogo como Juan Carlos Portugal, y estar dispuesto a cambiar de estilo vida haciendo énfasis en eliminar los hábitos tóxicos, reducir la sal, los azúcares y fomentar el ejercicio.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La compra de nuda propiedad en Valencia de la mano de Cuenca & Mirasol Los aspectos claves de la psicología del desarrollo La plataforma de salud Conectando Pacientes registra un crecimiento constante La valoración real del inmueble que ofrece HOUSE XXI El material escolar en Papelería Artigas