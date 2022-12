'Cocinando Democracia' impregna de reflexiones y aromas el Mercado Central Comunicae

viernes, 2 de diciembre de 2022, 16:21 h (CET) Vicky Rosell, Carla Antonelli, Sitapha Savané y el presidente del Cabildo, Antonio Morales, cocinaron junto a los chefs Marcos Tavío y Richard Díaz Aguilar, a la vez que analizaron la democracia en lenguaje cotidiano El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Dirección de Participación Ciudadana, ha celebrado el evento Cocinando Democracia, que se desarrolló en la mañana del viernes 2 de diciembre en el Mercado Central de Las Palmas de Gran Canaria, donde se montó un espacio de cocina en el que chefs reconocidos en la isla cocinaron junto a cuatro rostros populares, mientras departían sobre democracia y participación ciudadana, en un lenguaje llano ante un público cargado con sus bolsas de la compra que se interesó por las conversaciones improvisadas sobre el escenario. El acto estuvo conducido por la actriz y humorista, Yanely Hernández.

Carla Antonelli, activista y primera mujer trans en ser diputada en el Estado español, fue la primera pinche de la mañana. Elaboró, junto al chef Marcos Tavío, unas arvejas texturizadas con mantequilla de cabra y papada de cochino negro. "No vamos a permitir que nos arrebaten otra vez la libertad", sentenció mientras guisaba las legumbres. Sobre la Ley Trans apreció que "se está cocinando a fuego demasiado lento". Y también reconoció que "hay gente que es demócrata solo cuando ganan los suyos y eso no es democracia", destacó.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, participó en la elaboración de un meloso de cochino canario y mojo hervido, junto al chef Richard Díaz Aguilar. Morales afirmó que "estamos viviendo una contradicción entre la democracia y la autocracia". Consideró que es necesario recuperar la confianza en la democracia y fomentar la cercanía política. De igual forma, citó la necesidad de abrir espacios para la participación directa de la ciudadanía en la política, poniendo como ejemplo la reciente compra del Cuasquías, que se convertirá en lugar de encuentro de entidades sociales.

Sitapha Savané, ex jugador de baloncesto y presidente del Club Baloncesto Gran Canaria, cocinó un gofio escaldado con caldo indígena servido con mojo de garbanzo y bonito curado junto a Marcos Tavío. Opinó que los avances democráticos se valoran más fuera que en el interior. Sobre la tolerancia, resaltó que "tenemos que trabajar para incluir todas las formas de vida". Savané asemejó la importancia del trabajo en equipo en el deporte con el que es necesario en todos los ámbitos de la democracia.

Cerró la elaboración culinaria y participativa Vicky Rosell, magistrada y delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, preparó con Richard Díaz Aguilar una ensalada de tomate con lubina embarrada. "Los hombres tienen una gran importancia en la prevención contra la violencia machista, y eso es lo que refleja la última campaña del Gobierno", aseguró. De esa forma, apeló a la corresponsabilidad como forma de colaborar para frenar las violencias machistas.

El evento congregó a ciudadanas y ciudadanos que degustaron los cuatro platos preparados por los chefs y los contertulios. Es la primera edición de Cocinando Democracia, iniciativa en la que junto al Cabildo, colaboraron Gran Canaria Me Gusta, INFECAR y la Cámara de Comercio de Las Palmas de Gran Canaria.

