Schneider Electric amplía su oferta de Micro Data Centers EcoStruxure, optimizados para aplicaciones IT en entornos industriales, distribuidos y Edge

La nueva oferta es una solución robusta y llave en mano, de implementación rápida y sencilla en múltiples entornos. Al ser resistente, segura y sostenible, es ideal para aplicaciones IT en Edge o en entornos remotos distribuidos. Al formar parte de EcoStruxure™, proporciona una monitorización que optimiza el rendimiento, ofrece recomendaciones basadas en datos y visibilidad desde cualquier lugar y en cualquier momento Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, sigue liderando el camino a la hora de dar respuesta a los retos de la gestión de la infraestructura IT híbrida, lanzando EcoStruxure™ Micro Data Center R-Series 42U Medium Density. Al ampliar su oferta de Micro Data Center robustos, Schneider Electric ofrece a los profesionales de IT y a los proveedores de soluciones IT una solución llave en mano totalmente integrada que facilita el encargo y la implementación.

Optimizada para aplicaciones IT en entornos distribuidos industriales, la nueva solución de Micro Data Center se envía completamente integrada para ser implementada rápidamente. Integra una importante carga y grandes ruedas industriales para facilitar el movimiento.

"Los entornos industriales no están optimizados para el edge computing, pero hay una urgente necesidad de que los sistemas IT sean compatibles con las tendencias del edge computing," ha asegurado Jean-Baptiste Plagne, Vice President Offer Management, Rack & Edge Systems, Energy Management, de Schneider Electric. "Esta solución, con su carga de 905 kilos (2.000 lb), es ideal para equipos IT pesados con el armario, la seguridad, la refrigeración y la energía necesarias para funcionar en un entorno industrial. Ofrece la innovación que se necesita en los entornos industriales".

El Edge Computing está creciendo rápidamente, y el nuevo 42U Medium Density responde a las necesidades urgentes a las que se enfrentan los profesionales IT y los proveedores de soluciones IT en tres aspectos esenciales:

Armario resistente y seguro para la IT on site: proporciona lo que requieren los entornos de Industria 4.0, con un diseño sellado para proteger contra el polvo y la humedad y una solución físicamente segura, diseñada para soportar el equipo IT con flexibilidad para la alimentación, la refrigeración y la supervisión remota. El armario cuenta con clasificación NEMA 12/IP54.

proporciona lo que requieren los entornos de Industria 4.0, con un diseño sellado para proteger contra el polvo y la humedad y una solución físicamente segura, diseñada para soportar el equipo IT con flexibilidad para la alimentación, la refrigeración y la supervisión remota. El armario cuenta con clasificación NEMA 12/IP54. Más facilidad de encargo e implementación: ofrece una solución llave en mano con alimentación, refrigeración, seguridad y gestión integradas para facilitar el despliegue, la entrega, la instalación, la cotización y la escalabilidad.

ofrece una solución llave en mano con alimentación, refrigeración, seguridad y gestión integradas para facilitar el despliegue, la entrega, la instalación, la cotización y la escalabilidad. Más visibilidad: cuenta con un APC™ Smart-UPS que proporciona monitorización con visibilidad para optimizar el rendimiento, ofrece recomendaciones basadas en datos y permite la visibilidad desde cualquier lugar y en cualquier momento, algo fundamental en un momento en el que falta personal para supervisar adecuadamente los equipos onsite. Disponibilidad de la nueva oferta de Micro Data Center

El EcoStruxure Micro Data Center R-Series 42U Medium Density ya está disponible en Europa. Se puede adquirir a través de los partners IT y directamente de Schneider Electric. Para obtener más información sobre esta innovadora línea de productos, visitar se.com/es/es.