Las diferentes recetas con boniato de Vanessa Venturas Emprendedores de Hoy

jueves, 1 de diciembre de 2022, 13:11 h (CET) En ocasiones, las personas tienen miedo a cocinar con ingredientes nuevos o diferentes a los habituales por poca práctica o inexperiencia. No obstante, llevar una dieta equilibrada con productos de temporada es importante, puesto que no solo permite cuidar la salud y emplear ingredientes más ricos, sino que ayuda también a preservar el medioambiente.

Por ejemplo, los boniatos son un ingrediente común esta temporada que puede tener un gran potencial en la cocina. En consecuencia, aprender nuevas maneras de cocinarlos puede cambiar la dieta de una persona y más cuando sabe dónde consultar una receta adecuada. En este contexto, Vanessa Venturas tiene varias ideas de platos con este tipo de patata dulce tan particular.

Qué son los boniatos, cómo cultivarlos y sus beneficios Este tipo de alimento pertenece a la familia de los tubérculos y muchas personas optan por consumirlos por la gran facilidad con la que pueden ser cultivados en casa. Solo es necesario contar con una fuente de luz y saber cada cuanto se deben regar, dependiendo del momento del año.

Los boniatos también son grandes fuentes de nutrientes para quienes los consumen y son una gran fuente de ácido fólico, así que recomiendan su consumo para mujeres embarazadas o que se hayan convertido en madres hace poco, puesto que aporta muchos beneficios durante la lactancia de los bebés. Asimismo, también tienen vitamina A, C, E y otros minerales como hierro y cobre. Esto sin ignorar sus facultades antioxidantes que luchan contra algunas condiciones como el estrés.

Recetas de temporada con boniatos Una parte fundamental para poder sumar un alimento a la dieta de cualquier persona es encontrar formas agradables para cocinarlo. El cómo se cocina es imprescindible y si una persona no tiene mucha experiencia en la cocina, lo recomendable es buscar la ayuda de un experto en el tema.

Vanessa Venturas es una creadora de contenido culinario que ofrece varias recetas diferentes con boniatos en su cuenta de Instagram, @cocinándomelavida. Estas ayudan a preparar platos adecuadamente con vídeos e indicaciones paso por paso, ideal para los inexpertos.

Una de las recetas más populares con boniatos se lleva a cabo utilizando queso roquefort, yogur griego, nueces troceadas y pimienta negra molida. Esta es una combinación muy sabrosa que les da un espacio para cualquier comida del día, lo cual demuestra que son un gran acompañante para otros platos, pero no significa que no pueden adaptarse para convertirse un plato fuerte en su esplendor.

En conclusión, los boniatos son una gran fuente de nutrientes para el público que se arriesga a agregarlos a su dieta y saber cocinarlos las hace aún más ricas. En este momento, se encuentran de temporada, y en el perfil de instagram de @cocinandomelavida se encuentran muchas recetas con él.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La compra de nuda propiedad en Valencia de la mano de Cuenca & Mirasol Los aspectos claves de la psicología del desarrollo La plataforma de salud Conectando Pacientes registra un crecimiento constante La valoración real del inmueble que ofrece HOUSE XXI El material escolar en Papelería Artigas