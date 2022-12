Entrevista a Gloria López de María, autora de ‘Cuando el sol se apaga’ Emprendedores de Hoy

jueves, 1 de diciembre de 2022, 13:34 h (CET)

La novela histórica tiene un valor especial en relación con otros géneros literarios dentro de la literatura, ya que permite rememorar acontecimientos que marcaron la vida de otras generaciones.

En la siguiente entrevista, Gloria López de María entrega más detalles acerca del proceso de escritura de su última novela Cuando el sol se apaga, donde combina elementos de ficción con varios acontecimientos históricos. Una de las claves para explicar el gran éxito que ha alcanzado la novela es la pasión por la historia que caracteriza a su autora, motivo por el que cada hecho histórico encaja perfectamente en la trama de la obra.

¿Cómo surgió la idea de hacer esta obra?

«Todo empezó a raíz de un viaje que realicé con mi familia por las islas griegas. Cuando visitamos Cefalonia, me impresionó saber que allí los nazis asesinaron en masa a los que habían sido sus antiguos aliados, los italianos de la División Acqui, y que posteriormente, un terrible terremoto devastó la capital, Argostoli, y gran parte de la isla. Pensé que tenía los ingredientes precisos para escribir una historia basada en hechos reales y así surgió Mujeres entre guerras, y ahora con Cuando el sol se apaga he cerrado el ciclo de esta saga familiar. Aunque los personajes protagonistas son básicamente los mismos en ambas novelas, pueden ser leídas de forma independiente, ya que trascurren en épocas distintas y relatan sucesos diferentes».

¿Qué consideras que hace especial Cuando el sol se apaga?

«Pues que en ella se puede encontrar de todo. Hay aventuras; hay viajes por lugares exóticos; amor y odios; y temas que, desgraciadamente, siguen estando de actualidad como el antisemitismo o el maltrato. Y sobre todo, la posibilidad que ofrece de aprender o recordar hechos históricos reales, que han ocurrido en esos años en los que centro mi novela. La década del 1960 al 1970 estuvo repleta de acontecimientos apasionantes…».

¿Te has inspirado en alguien específico a la hora de crear los protagonistas?

«No en alguien real. ¡En las novelas lo que ha de primar es la imaginación! Ahora bien, para que los personajes parezcan de carne y hueso, para que sean creíbles, se necesitan grandes dosis de observación, que es fundamental a la hora de representar a un personaje. Por lo que es muy posible que, como fruto de esa observación, de ese análisis de las personas que has conocido a lo largo de la vida, los protagonistas de la narración tengan los rasgos de las personalidades de algunas de ellas».

¿Cómo fue el proceso de investigación de los hechos acaecidos durante las décadas de los 60 y 70 para empezar a redactar?

«La verdad es que la recopilación de la documentación necesaria para abordar una novela que se desarrolla en un contexto histórico cierto, es bastante laboriosa.

Afortunadamente como siempre he sido una apasionada de la Historia, (aunque mi trayectoria profesional como licenciada en Derecho haya transcurrido por otros cauces) disponía en casa de una buena biblioteca. La dificultad en este tipo de novelas es encajar los hechos ficticios con el momento histórico real sin incurrir en contradicciones. Pero una vez que has delimitado el ámbito temporal, el resto es sencillo».

¿A qué público va dirigido?

«A todo el público en general. Femenino y masculino, y con independencia de la edad. Los jóvenes tal vez descubrirán hechos reales que desconocían y los más mayores recordarán momentos que vivieron con indudable preocupación, como la crisis de los misiles de Cuba, la Guerra de Vietnam, el Muro de Berlín, o la salida precipitada de los españoles de la antigua provincia de Guinea Ecuatorial cuando se independizó».

¿Cómo ha sido la recepción de los lectores hasta ahora?

«Afortunadamente muy buena. Tanto la anterior novela de la saga, Mujeres entre guerras, como esta de ahora, están teniendo muy buena acogida entre los lectores.

La encuentran amena y muy didáctica… Y lo que más me gusta que me digan: que les ‘ha enganchado’ desde el principio…».

¿Tienes en mente el próximo proyecto?

«¡Por supuesto! Quienes sentimos la pasión por escribir no podemos dejar de darle vueltas a la cabeza… Ya tengo en marcha otra novela, pero totalmente diferente a esta».

Para Gloria López de María, Cuando el sol se apaga es una obra que permite regresar la mirada al pasado para entender mejor el presente, lo que explica en gran medida la buena recepción del público. Quienes se engancharon rápidamente con la trama de Mujeres entre guerras y Cuando el sol se apaga seguramente disfrutarán de la próxima obra de la escritora española.



