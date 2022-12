La startup Quance gana Venture on the Road Asturias, organizado por BStartup de Banco Sabadell, Seedrocket y Wayra (Telefónica) Comunicae

viernes, 2 de diciembre de 2022, 13:22 h (CET) Quance es la compañía de software e inteligencia dirigida al mercado de activos digitales que se especializa en el desarrollo de sistemas de gestión y sistemas automáticos de inversión y trading algorítmico. Después de Oviedo, la sexta edición de Venture on the Road aterrizará en Cartagena, Bilbao, Málaga, Valladolid y Alicante, en busca de startups tecnológicas innovadoras Quance ha sido la startup seleccionada como ganadora de Venture on the Road que tuvo lugar ayer en Oviedo, el evento itinerante organizadopor BStartup de Banco Sabadell, SeedRocket, y Wayra, el hub de innovación abierta de Telefónica, a los que se suma como colaborador Google for Startups.

Venture on the Road, que este año ha arrancado en Asturias su VI edición, mantiene objetivos: buscar el mejor dealflow de cada región y dar la posibilidad a las startups en fase seed de presentar su proyecto ante inversores y facilitar el networking.

En esta primera parada, celebrada el 1 de diciembre en el Espacio Coworking Talud De Eria, Venture on the Road Asturias contó con la colaboración del ecosistema local gracias al Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) del Principado de Asturias, Astur Valley y Oviedo Emprende.

En esta edición, las 4 startups finalistas fueron:

BetterMapsAI : Startup que combina la cartografía digital con inteligencia artificial para generar mapas únicos adaptados a las necesidades de los usuarios de manera natural y sencilla.

Startup que combina la cartografía digital con inteligencia artificial para generar mapas únicos adaptados a las necesidades de los usuarios de manera natural y sencilla. Camino App : Aplicación para caminantes y proveedores de servicios turísticos aportando a los primeros una personalización de su experiencia privilegiando los aspectos que más le interesan, y a los segundos, un nuevo canal de captación de clientes.

Aplicación para caminantes y proveedores de servicios turísticos aportando a los primeros una personalización de su experiencia privilegiando los aspectos que más le interesan, y a los segundos, un nuevo canal de captación de clientes. HolaPlace : Portal online de alquiler de espacios para eventos, conectando a aquellas personas que necesiten espacios privados con propietarios que quieran alquilarlos.

Portal online de alquiler de espacios para eventos, conectando a aquellas personas que necesiten espacios privados con propietarios que quieran alquilarlos. Quance: Compañía de software e inteligencia dirigida al mercado de activos digitales que se especializa en el desarrollo de sistemas de gestión y sistemas automáticos de inversión y trading algorítmico. Siguiendo su formato habitual, el evento contó con una keynote de un reconocido emprendedor, en este caso Darío Méndez, Co-Fundador de El Tenedor (adquirida en 2014 por Tripadvisor), y actualmente mentor de SeedRocket e inversor en startups. Darío compartió su experiencia en El Tenedor, la plataforma líder en Europa que cuenta con una red de 60.000 locales de restauración y más de 30 millones de visitas mensuales.

Quance, la startup ganadora del VI Venture on the Road en Oviedo, que ya tiene asegurado su puesto en la final,podrá formar parte del programa de nativos digitales de Google Cloud contando con hasta 10,000 dólares en créditos válidos durante 9 meses, revisión de arquitectura y seguimiento técnico con los ingenieros de Google Cloud, así como acceso preferente a formación avanzada de los programas de training de Google Cloud Platform. Además, pasará al fast track del proceso de selección del Campus de Emprendedores de SeedRocket.

El ganador nacional del VI Venture on the Road recibirá como premio un pack de ayudas por parte de todos los partners, que cuenta con asesoramiento especializado en finanzas o marketing por valor de 3.000 euros ofrecido por BStartup, participación como proyecto invitado en el Campus de Emprendedores de SeedRocket y un espacio de 6-12 meses en las oficinas de Wayra, así como acceso a eventos, formaciones, talleres y contactos.

Venture on the Road aterrizará próximamente en Cartagena, Bilbao, Málaga, Valladolid y Alicante, buscando talento y startups prometedoras a nivel regional más allá de Madrid y Barcelona, los hubs tecnológicos nacionales de referencia.

Sobre BStartup

Banco Sabadell, en su estrategia global de apoyo a las startups, cubre el área de financiación, inversión en capital e innovación desde distintas direcciones de la entidad. En 2013 se creó BStartup, con oficinas especializadas por toda España para acceder a servicios bancarios especializados y financiación; también para inversión en startups a través de su vehículo BStartup10. En 2015 se constituyó Sabadell Venture Capital para inversiones en capital y venture debt de hasta 2 millones de euros en startups en fases Seed y Series A. En 2017 nació InnoCells como hub de innovación y corporate venture arm. Banco Sabadell cuenta con más de 3.900 clientes de este tipo de empresas y ha invertido en más de 80 startups.

Sobre SeedRocket

SeedRocket es una innovadora iniciativa privada para emprendedores con proyectos de base tecnológica nacida en 2008 que proporciona formación, financiación y una red de contactos para potenciar el desarrollo de sus startups, así como un espacio común de trabajo en la aceleradora de startups de Barcelona y en Madrid. SeedRocket tiene como particularidad que es una asociación sin ánimo de lucro y no se queda con Equity de las startups a las que apoya.

