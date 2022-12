123tinta.es da un paso más y ofrece los productos de limpieza que revolucionan las redes sociales Comunicae

viernes, 2 de diciembre de 2022, 12:53 h (CET) Scrub Daddy y Scrub Mommy son las esponjas de moda que, dependiendo de la temperatura del agua, cambian de textura a firme o suave. The Pink Stuff es el limpiador "milagro" que está consiguiendo millones de visualizaciones en Tik Tok No solo ofrece cartuchos y toners. Para poder llegar a un sector más amplio y hacer frente a las demandas de sus clientes, 123tinta.es, el ecommerce de consumibles para impresoras y material de oficina, ha añadido entre su lista de productos las esponjas de limpieza más virales de Tik Tok.

Se trata de Scrub Daddy y Scrub Mommy, las esponjas que, dependiendo de la temperatura del agua, cambian su textura a firme o suave.

Así, la esponja se endurece bajo el agua fría haciéndola más adecuada para fregar la suciedad persistente de la vajilla, y se vuelve suave y más absorbente con el agua tibia, lo que facilita lavar los platos y vasos. La esponja se seca en una hora y permanece sin olor hasta ocho semanas.

Los bordes de este producto forman una cara feliz, los cuales tienen unos usos específicos. Por ejemplo, la sonrisa entreabierta permite limpiar cucharas y tenedores; los orificios de los ojos permiten insertar los dedos índice y anular para alcanzar la base de un vaso de cristal, mientras que el pelo puntiagudo permite limpiar superficies más grasas como ollas, sin dejar marcas.

Scrub Daddy y Scrub Mommy se pueden utilizar para las mismas tareas del hogar. La única diferencia es que Scrub Mommy tiene doble cara, una de ellas más suave y blanda para los utensilios delicados.

Grandes protagonistas en Tik Tok y otras redes sociales

Estas esponjas se han convertido en las protagonistas de miles de vídeos con tutoriales, prometen una limpieza más práctica que con los estropajos convencionales y aseguran no rayar ninguna superficie.

Limpiador multiusos y comprometido con el medio ambiente

123tinta.es también ha incluido la gama completa de The Pink Stuff, un limpiador multiusos de fácil aplicación y alta efectividad. Es perfecto para dejar abrillantado cacerolas, barbacoas, estufas, azulejos de cerámica e incluso barcos.

Se trata de una pasta de color rosa a base de cuarzo, bicarbonato de sodio, jabón y glicerina, elementos que le otorgan una calidad arenosa y que la hacen efectiva para eliminar las manchas más difíciles.

Esta fórmula natural, a base de aceite vegetal y un 99% de ingredientes naturales, ha sido desarrollada para proporcionar un alto rendimiento sin necesidad de utilizar químicos agresivos. Además, es vegano y no es tóxico con el medio ambiente.

Para utilizarlo solo es necesario aplicar un poco del producto con un paño suave o esponja y frotar suavemente la superficie. Posteriormente hay que enjuagar con agua limpia y pulir con un paño seco.

Su alta efectividad también ha convertido a esta gama de productos en protagonista de numerosos vídeos de Tik Tok con millones de visualizaciones en el que los usuarios prueban el producto en lugares nuevos, situaciones diferentes, con manchas complicadas e incluso en aparatos y herramientas inimaginables.

Sobre 123 Tinta

123tinta.es nace en junio de 2021 como el ecommerce de consumibles para impresoras con la mejor relación calidad-precio del mercado. La empresa española, con sede central en Azuqueca de Henares (Guadalajara) tiene como enfoque principal la industria de los consumibles para impresoras.

Ofrece los cartuchos de tinta y toners con la garantía de precio más bajo tanto para usuario particular como para empresas. Asimismo, cuentan con un amplio catálogo de artículos de papelería y material escolar. Dispone de un servicio de atención al cliente pre-y post venta y un servicio de entrega rápida en 24 horas.

