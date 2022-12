Los contratos indefinidos siguen cayendo más que los temporales, entre los que los contratos formativos se reducen por encima del 28% Comunicae

viernes, 2 de diciembre de 2022, 13:01 h (CET) The Adecco Group Institute, el centro de estudios y divulgación de The Adecco Group, analiza los datos de paro conocidos hoy. En palabras de su director, Javier Blasco: "El mes de noviembre muestra una disparidad en la evolución del desempleo: la cifra de parados crece en noviembre como en otros ejercicios, pero los demandantes de empleo no ocupados (DENOS) siguen a la baja, arrastrados por la caída de los fijos discontinuos (-18%)" Acaban de darse a conocer los datos de paro del pasado mes de noviembre. El número de afiliados a la Seguridad Social continúa moderando su crecimiento. Así, en el pasado mes de noviembre se contaron 20,28 millones de afiliados. En términos interanuales, el incremento se moderó hasta el 2,7%, el más suave en 20 meses, equivalente a 531.300 nuevos empleos en los últimos 12 meses.

En cuanto al número de parados registrados, es de 2,88 millones de personas, 33.512 menos que el mes anterior (-1,15%). Por segunda vez, el paro tuvo un comportamiento atípico: en 15 de los últimos 20 años subió en noviembre con relación a octubre. Pero en 2021 y 2022 mostró caídas de más del 1%. En términos interanuales, el descenso fue de un 9,5%.

En palabras de Javier Blasco, director de The Adecco Group Institute: "El mes de noviembre muestra una disparidad en la evolución del desempleo: la cifra de parados crece en noviembre como en otros ejercicios, pero los demandantes de empleo no ocupados (DENOS) siguen a la baja, arrastrados por la caída de los fijos discontinuos (-18%)".

"Destaca que, con respecto al mes anterior, los contratos indefinidos siguen cayendo más que los temporales, entre los que los contratos formativos se reducen por encima del 28%", señala el director de The Adecco Group Institute.

Por último, Javier Blasco prevé para el próximo y último mes del año que "lo más habitual es que en diciembre suba la afiliación con relación al mes anterior. La subida interanual podría moderarse hasta el 2,6%, con 20,34 millones de ocupados. Al mismo tiempo, el paro tiende a bajar en diciembre con relación al mes anterior; sumaría a 2,85 millones de personas (-8,3% interanual)".

Datos más destacados

Si se desglosa este dato por sexos, el desempleo volvió a caer más entre los varones (-10,9%; el de mujeres bajó 8,5%).

Respecto a las personas en ERTE, aunque es una cifra baja, hay 22.800 personas en esa situación, el mayor número de los últimos seis meses.

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, continúa moderando su crecimiento. Así en el pasado mes de noviembre se contaron 20,28 millones de afiliados, los mismos que hace un mes, en octubre. En términos interanuales, por primera vez desde marzo de 2021 crece menos del 3%: +2,7%. Esta subida es la más suave en 20 meses (equivalente a 531.300 nuevos empleos en los últimos 12 meses).

Por primera vez desde junio de 2021, no fueron los Servicios los que lideraron el aumento del empleo. Esta vez fue la Construcción (+3,4%). El sector agropecuario destruyó puestos de trabajo por 16º mes consecutivo. El empleo asalariado (+3,2% interanual) crece aún con vigor, mientras que el no asalariado está estancado (+0,1%).

La firma de contratos fijos discontinuos fue la segunda más baja de los últimos ocho meses. Puede deberse a cuestiones estacionales, pero también a cierta moderación tras la explosión inicial. Como proporción del total de contratos firmados fueron el 15%, 2 puntos porcentuales menos que en octubre. Un año atrás, eran solo el 1,7%.

El total de contratos firmados cayó por sexto mes consecutivo: -29,5% interanual. Toda la caída se explica por la menor firma de contratos temporales, que llevan 9 meses de caídas; ahora el 53,5%. La firma de contratos indefinidos creció un 117%, por el efecto de los fijos-discontinuos. Por primera vez desde febrero de 2021, cayó la firma de contratos a tiempo parcial (tanto fijos como temporales). En total se firmaron 1,42 millones de contratos. Es el menor número para un noviembre desde 2014.

Para más información, visitar la webinar que Javier Blasco ha presentado esta mañana tras conocerse los datos de paro de hoy https://www.youtube.com/watch?v=8rocQayGMtI

