La primera edición de InMat by CIARE se clausura con éxito de acogida y representación

viernes, 2 de diciembre de 2022, 13:14 h (CET) Aforo completo en la inauguración del foro InMat by CIARE. Representantes de todas las especializaciones estuvieron presentes. InMat by CIARE pone foco en la industrialización y la rehabilitación como la mejor forma de acabar con los problemas de la vivienda actuales El pasado 30 de noviembre se celebró en el Auditorio Cuatrecasas de Madrid la primera jornada de InMat by CIARE titulada "Tenemos un enorme problema en la construcción. ¿Dialogamos entre todos para encontrar soluciones?". InMat es una iniciativa colaborativa creada precisamente con el objetivo de compartir, hallar y formular respuestas.

En primer lugar, se reconocieron y abordaron los problemas de raíz. Según la Confederación Nacional de la Construcción, entre enero y septiembre del presente año 3.241 empresas de la construcción se han disuelto, 953 se han presentado a concurso de acreedores y 1.939 licitaciones públicas han quedado desiertas por el aumento de los precios y la falta de mecanismos para ajustarlos, un dato que se supone en una pérdida de 700 millones de euros.

Los obstáculos son varios. Para empezar, la perenne escasez de mano de obra. "Solo el 8% tiene menos de 35 años", afirmó Fernando Hernanz, Director General de NEINOR HOMES. De hecho, la mediana de edad de los trabajadores está en 46 años. "No hemos sido capaces de atraer a la juventud", añadió María José Piccio-Marchetti, Directora General de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid. Por otro lado, existe el problema ancestral del suelo y el acceso a la vivienda de los más jóvenes, una generación nacida entre crisis y con precariedad laboral.

Al mismo tiempo, y tal y como anotaron los expertos, a esta situación hay que sumarle otros factores temporales como el encarecimiento de las materias primas, los altos precios de la energía, la subida del IPC y un largo etcétera, cuestiones con las que el sector ha aprendido a convivir progresivamente.

Sí, hay buenas noticias

"No estamos en un escenario de rellenar titulares como en 2008", proclamó Juan Manuel Borrás, Director de Operaciones de CULMIA. Un punto fundamental para que el engranaje funcione debidamente, es el estado de la demanda y según los expertos está sana. "Estamos en un momento muy dulce", afirmó Javier de Oro, CEO de AELCA. Juan Carlos Delrieu, Director de sostenibilidad de AEB, añadió: "el 70% de hipotecas se están firmando a tipo fijo, y esto es una buenísima señal". Por lo tanto, a pesar de todos los obstáculos las condiciones presentes son positivas.

La industrialización y la rehabilitación como claves para el futuro. Y ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir? Todos, fabricantes, arquitectos, promotoras inmobiliarias, constructores y también la administración pública, coincidieron en que la industrialización es el único camino. Las ventajas son múltiples. Por un lado, la sostenibilidad, puesto que las piezas se construyen en una fábrica y se ensamblan en la obra, eliminando así muchísimos trayectos y procesos logísticos que se traducen en una elevada reducción de emisiones de CO2. Por otro lado, se le da solución al problema de la escasez de mano de obra y por último, la industrialización es un modelo de trabajo colaborativo, donde todos los representantes y ejecutores van de la mano desde el minuto uno, tal y como afirmó Javier Martín, Director General de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA). "El gran reto es democratizarla", concluyó en su discurso Javier Martín.

Ante la pregunta del por qué aún el proceso de industrialización no ha acelerado, los ponentes de la segunda mesa hicieron autocrítica y coincidieron en que ha faltado fe. Y es que este proceso trae consigo ciertos prejuicios, pero como bien argumentó el arquitecto Julio Touza: "La prefabricación no limita ningún proceso. El camino de la industrialización puede ser tan hermoso como la capacidad de idearlo".

Ante cómo resolver el problema del suelo, Cesar Frías, CEO y Director creativo de MORPH, reveló que el 90% de las viviendas están construidas, por lo tanto, "la rehabilitación y la economía circular son las próximas olas". Además, los profesionales concluyeron que los objetivos de la Agenda 2030 y alcanzar las cero emisiones para 2050 deben estar en el centro de todo proyecto arquitectónico. "Estamos haciendo edificios que en 2030 estarán obsoletos", concluyó el arquitecto Cesar Frías.

En definitiva, los veinticinco participantes y los más de cien asistentes del primer foro de InMat by CIARE catalogaron el evento de necesario, muy interesante y provechoso. Se creó un ambiente de colaboración y un espacio donde hubo tiempo para la reflexión, la autocrítica y la búsqueda de soluciones en común.

"Hay que ser generosos, y dejadme decir que los que no lo sean seguramente no estarán en esta sala en diez años", con este mensaje cerró el acto el Director General de Vivienda y Suelo del MITMA, Javier Martín. "Para CIARE el factor humano es clave y creemos que es vital construir un proceso constructivo más conectado", argumenta Fernando Catalán de Ocón, presidente ejecutivo de CIARE e impulsor del foro InMat.

Invitados destacados

La primera edición del foro InMat by CIARE contó con la presencia de destacados nombres del sector de la construcción e inmobiliario. En representación de Cuatrecases estuvieron, Esteban Flores, Socio de RE y Urbanismo, quién inauguró la jornada y Julio Brasa, Socio de Urbanismo. Antonio Domínguez, Cofundador del Consorcio Passivhaus, fue el moderador de acto.

La primera mesa redonda la formaron, Javier de Oro, CEO de AELCA, Diego Escario, CEO de CANO y ESCARIO Arquitectura, Antonio Capilla, Director General de Edificios y Ciudades de GRUPO TYPSA, Juan José Perucho, presidente de AGVi, Fernando Hernanz de Dueñas, Director General de Operaciones de NEINOR HOMES, Juan Carlos Delrieu, Director de sostenibilidad de AEB, Belén Puente, manager nacional de prescripción de LG, Cristian Fernández, responsable canal residencial Iberia de CONSENTINO, Cesar Frías, CEO y director creativo de MORPH y Juan Manuel Borrás, Director de Operaciones de CULMIA. También hubo representación institucional a cargo de Javier Martín, Director General de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y María José Piccio-Marchetti, Directora General de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid.

En la segunda mesa los protagonistas fueron, Julio Touza, presidente en TOUZA Arquitectos, Juan Casares, presidente de CONCOVI, Eduardo Carreño, Director de Operaciones en METROVACESA, Luis García Malo de Molina, Director General de Operaciones en AEDAS HOMES, Juan Nuñez, socio de TdB Arquitectura, Aurelio Rodríguez, Director General de Operaciones en HABITAT INMOBILIARIA, Antonio Martín, presidente de Grupo AVINTIA, Sergio Moreno, Área manager en GROHE e Isabel Alonso de Armas,Directora de Sostenibilidad y Desarrollo de Negocio para el Sur de Europa en BMI.

