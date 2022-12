Casi 8 de cada 10 españoles piensan que no adaptarse a las nuevas tecnologías podría ser causa de despido en los próximos años Comunicae

viernes, 2 de diciembre de 2022, 12:33 h (CET) A pesar de la actual situación del sector, la mayoría de los españoles considera que el sector tecnológico será el que más empleo creará dentro de 5 años. Sin embargo, casi 7 de cada 10 encuestados creen que la tecnología puede ser un factor excluyente para ciertos trabajadores según el estudio 'Cómo será el mercado laboral dentro de 5 años', elaborado por Gi Group Holding Durante la pandemia, el sector tecnológico fue clave para mantener las comunicaciones y la posibilidad de realizar ciertas actividades como pagos, compras online, trabajo remoto, etc. Esto impulsó al sector tecnológico en general, y el mercado laboral registró un inesperado auge de contrataciones de trabajadores especializados. Sin embargo, meses después ha comenzado una ola de despidos en un sector que los españoles consideran que seguirá siendo clave en la creación de empleo en los próximos 5 años, seguido del comercio y la logística. A pesar del "invierno tecnológico" que se avecina, el uso de la tecnología es fundamental para las empresas, y los españoles lo tienen claro. Casi el 77% piensa que no adaptarse a las nuevas tecnologías podría ser causa de despido dentro de 5 años. En este sentido, 2 de cada 5 españoles consideran que los trabajadores más senior podrían perder su empleo por el avance acelerado de las TIC, al necesitar más tiempo que los jóvenes para adaptarse a los cambios.

Esta es una de las conclusiones del informe 'Cómo será el mercado laboral dentro de 5 años', que ha elaborado Gi Group Holding, multinacional que ofrece soluciones 360º de RRHH, a través de una encuesta a más de 2.000 personas de entre 18 y 65 años de edad, con el objetivo de conocer de boca de los españoles con edad de trabajar qué cambios creen que sufrirá el mercado laboral en el país.

La tecnología, protagonista del mercado laboral de 2028

Según este estudio, en los próximos años, la tecnología puede convertirse en un factor excluyente para ciertos trabajadores como consideran casi 7 de cada 10 españoles. Tal es así que, más de 4 de cada 10 españoles aseguran que las empresas optarán por reducir su plantilla a favor de la tecnología frente al 39% que considera que las compañías solo incorporarán trabajadores especializados.

La gran protagonista del próximo lustro será la Inteligencia Artificial. Tal es así, que casi 8 de cada 10 encuestados creen que las profesiones basadas en tareas más rudimentarias y repetitivas serán sustituidas por esta tecnología. Además, según este estudio, el perfil que tendrá mayor proyección laboral en el próximo lustro será el de Especialista en Inteligencia Artificial (60%), seguido de Analista de Datos (51%) y Desarrolladores de Software (50%)

Ante este contexto, 2 de cada 3 españoles confían en las empresas y en su capacidad de adaptación a la nueva realidad del mercado, aunque casi el 86% considera que las empresas tendrán dificultades para encontrar empleados cualificados en 2028.

La formación de los empleados, clave para la competitividad de las empresas

La tecnología ha cambiado, y cambiará el tipo de trabajo, las tareas y las habilidades que las empresas requieren de sus empleados. Los españoles son conscientes de ello y casi 8 de cada 10 españoles piensan que las compañías deberán apostar por mejorar las habilidades de sus empleados para seguir siendo competitivas.

En este sentido, de este estudio se desprende que en el sector logístico será clave la aplicación de competencias digitales en el próximo lustro para casi 7 de cada 10 españoles. A continuación, se sitúa el sector industrial (62%), el energético (59%) y el de la medicina (54%).

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas I Exposición Solidaria de la Fundación Cione Ruta de la Luz: "Miradas del Mundo" Reparación de persianas enrollables: ¿Qué hay que tener en cuenta? Según PERSIANISTAS ZARAGOZA CENTRO DE ESTUDIOS MADRID: Consejos para aprobar las oposiciones a Policía Nacional ¿Por qué merece la pena elegir una valla metálica? Según CERRAMIENTOS IRONMEN Noelia Millán, nueva Wedding Planner de Dormio Resort Costa Blanca