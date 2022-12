Allianz Partners colabora con ‘Juan Senior’ para visibilizar la discapacidad y empoderar a su colectivo Comunicae

viernes, 2 de diciembre de 2022, 11:17 h (CET) Cerrando el mes dedicado a su compromiso con la Solidaridad y dando inicio al de la Discapacidad, Allianz Partners colabora con la Fundación Juan XXIII y su equipo ‘Juan Senior’ a través de distintas acciones como la organización de un `Mercadillo Solidario´ Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas, casi 4,4 millones de personas en España cuenta con algún tipo de discapacidad, de las cuales solo el 34,3% desarrollan algún tipo de trabajo. En este contexto destacan organizaciones como Fundación Juan XXII, la cual cuenta entre sus empleados con un 82% de personas con discapacidad, demostrando con ello que es un colectivo a tener en cuenta.

Conscientes de ello y enmarcándolo dentro de su compromiso corporativo con la Discapacidad, Allianz Partners ha desarrollado durante esta semana distintas acciones con Fundación Juan XXIII con el objetivo de seguir visibilizando las distintas capacidades de este colectivo entre sus empleados, principalmente.

La relación entre ambas entidades ya existía desde hace tiempo, siendo Juan Energy la comercializadora energética 100% verde y solidaria que suministra actualmente a las oficinas de la entidad. Añadido a este servicio sostenible que ofrece la Fundación a través de una de sus líneas de acción, el equipo ‘Juan Senior’ ha puesto en marcha su `Mercadillo Solidario´, celebrado en el edificio de Allianz Seguros los días 29 y 30 de noviembre, para dar inicio a la temporada Navideña promoviendo productos confeccionados por sus miembros, hombres y mujeres mayores de 50 años y con algún tipo de discapacidad.

Además, para conocer más sobre lo que hace la Fundación en materia de Inclusión y Discapacidad, Ana Vázquez Varela de Seijas, consultora responsable de Juan Senior, junto a Pepi y Juanjo, miembros del equipo, participaron en una entrevista en formado híbrido para todos los colaboradores de Allianz Partners, en donde hablaron sobre la importancia de una preparación adecuada para personas en situación de vulnerabilidad psicosocial, lo que mejora considerablemente su posibilidad de tener acceso a un trabajo que les permita tener calidad de vida e independencia.

Ana Vázquez Varela de Seijas responsable de 'Juan Senior', indica: "En la Fundación trabajamos por y para dar trabajo de calidad que empodere a personas con discapacidad intelectual. Ellos reciben una formación que les permite obtener un certificado de profesionalidad y que les permite trabajar, no solo en nuestro centro especial de empleo, sino también en otras empresas. La idea es que sean independientes y autónomos".

Por su parte, Amparo Merino, responsable de Bienestar y Prevención de Allianz Partners España, explica que "en Allianz Partners tenemos un claro compromiso y queremos servir de ejemplo para otras entidades en temas como la Inclusión y la Discapacidad. Consideramos que nuestro papel radica en nuestra capacidad de dar visibilidad a acciones y propósitos tan valiosos como los que lleva a cabo la Fundación Juan XXII y estamos muy contentos de haber contado con ellos durante estos días en nuestras oficinas y de que nuestros colaboradores conociesen su labor de cerca".

