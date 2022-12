Cómo perder peso y no volver a recuperarlo Emprendedores de Hoy

jueves, 1 de diciembre de 2022, 12:34 h (CET)

No es fácil perder peso. Por un lado, el 90 – 95 % de las personas que inician una dieta por su propia cuenta, fracasan. Por otro, el 82 % de estas personas lo inician por ellas mismas, sin contar con un profesional de la nutrición que les apoye.

Es decir, querer perder peso, intentarlo sin apoyo profesional y fracasar, es lo más común.

Muchas veces el deseo de adelgazar surge con una fecha objetivo “ir a la playa”, “ir a una boda”… y se recurre a las famosas “dietas milagro”. Estas dietas son imposibles de mantener en el largo plazo y suelen tener el efecto contrario al que se quiere conseguir porque los kilos se recuperan y muchas veces, se incrementan.

Según un artículo publicado en la Revista Española de Cardiología, el exceso de peso en la población española está en aumento desde que existen registros. Además, se espera que esta tendencia continúe, al menos, hasta el año 2030.

¿Cuáles son los principales desafíos a la hora de perder peso? Según los expertos de la clínica Medinae.es “conseguir una pérdida de peso personalizada, saludable y sostenible en el largo plazo. Desde Medinae aportan al paciente herramientas para que pueda mantener un peso sano durante toda su vida”.

¿Por qué motivo se recupera el peso perdido? Perder peso no solo consiste en conseguir un balance calórico negativo, también entran en juego otros factores como los hormonales e incluso los psicológicos.

Cuando se reducen de forma drástica las calorías, el cuerpo, un mecanismo inteligente, se adapta a esta nueva situación y en un primer momento empieza a perder kilos (principalmente de agua) pero después esta pérdida se ralentiza, porque consigue realizar las mismas funciones con menos calorías y esto hace que la pérdida de peso se estanque. Es decir, se hace más eficiente (respuesta homeostática) y quema menos calorías en reposo (menor tasa metabólica basal) e incluso durante el ejercicio. También hay hormonas implicadas en el estancamiento de la pérdida de peso, como la leptina.

Por otro lado, si a través de los hábitos diarios no se modifican las elecciones alimentarias (que son completamente personales) que produjeron el exceso de peso, se mantendrán los mismos patrones nutricionales y el sobrepeso, volverá. Con solo hacer una dieta no se cambian los hábitos alimentarios a largo plazo, y precisamente esa es la base para mantener un peso saludable.

Si realmente se desea perder peso, lo primero que se debe hacer es acudir a un profesional de la nutrición, cuanto más global sea su enfoque, mucho mejor, ya que adaptará el plan nutricional a los parámetros individuales, necesidades energéticas, nivel de actividad diaria y necesidades en micro y macronutrientes.

Pérdida de peso personalizada

Un plan para conseguir bajar de peso debe atender al estado y las costumbres nutricionales del paciente. Por este motivo, Medinae cuenta con especialistas en esta área que desarrollan un enfoque nutricional personalizado para que cada paciente pueda ganar en salud e incrementar su nivel de bienestar.

El enfoque de esta clínica es integrativo, por lo que se combinan métodos de medicina tradicional con otras alternativas terapéuticas para potenciar los resultados.

Para mantener los resultados a largo plazo es claverealizar un cambio de hábitos, como se comentaba anteriormente, en Medinae son muy conscientes de que perder peso va mucho más allá de realizar un plan de nutrición, analizan el motivo del exceso de peso, las costumbres y gustos del paciente y juntos, diseñan un nuevo estilo de autocuidado saludable y duradero.

El doctor acompaña al paciente durante todo el proceso apoyándolo en sus avances y proponiendo nuevas herramientas en función del momento en el que se encuentre.

La clínica Medinae propone métodos, tratamientos y herramientas para adelgazar que siempre se enfocan en la salud integral del paciente. El equipo de esta organización está integrado por médicos especializados en pérdida de peso, nutricionistas y psicólogos. Hasta final de año ofrecen una primera consulta gratuita



