Los 7 mejores regalos – de motivación, crecimiento personal, inspiración y management- para estas navidades

Muchas veces, la mejor compañía es un libro. Para algunos es como hacer mindfulness. Por eso, a continuación, se expone una selección de los mejores libros para los regalos navideños.

Millones de personas están empezando a pensar que pueden regalar a sus seres queridos estas navidades. Se busca algo que les sea útil, que les guste y que les haga olvidarse de los problemas y ser más felices. Nada mejor que un buen libro.

Si se están buscando recomendaciones para acertar, en la siguiente propuesta se presentan unos ensayos inteligentes y honestos sobre motivación, retos imposibles de aventureros, historias al límite, emprendimiento, trabajo en equipo y autoliderazgo. Lecciones de vida.

1- Una empresa redonda. El viaje de Magallanes y Elcano que cambió el mundo Una empresa redonda. El viaje de Magallanes y Elcano que cambió el mundo, de Raquel Sánchez Armán y Jesús Ripoll, (Ed. Amazon).

La selección arranca con la sorpresa de la temporada. No es un libro más al rebufo de los actos conmemorativos del V centenario de la primera vuelta al mundo de Elcano, es mucho más.

Sin palabras dejan con su último libro Raquel y Jesús, cofundadores de la agencia de motivación y formación ejecutiva, Helpers Speakers. A medio camino entre un ensayo histórico y un libro motivacional de empresa, riguroso, extraordinariamente documentado, divertido, muy ameno e inspirador.

Una revisión de la gesta que cambió el mundo analizado con los ojos de la empresa actual y sus estilos de liderazgo. Es uno de esos libros que enganchan desde la primera página. Se nota el bagaje de Raquel como historiadora y la trayectoria de ambos en el mundo de la empresa y en el campo del desarrollo personal y la motivación.

Los autores han embarcado en esta aventura a conferenciantes, que colaboran con sus reflexiones, tan relevantes como el superventas Javier Iriondo; el experto en felicidad, Ángel Rielo; Bisila Bokoko (una de las mujeres latinas más influyentes en EE. UU.); los aventureros Albert Bosch, Quico Taronjí o Nacho Dean; el TEDAX Julio de la Iglesia; el ciclista Luis Pasamontes; el experto en comunicación Íñigo Sáenz de Urturi, o el referente en marca personal José Noblejas.

El lanzamiento del año ha sido elegido por muchas empresas como el regalo ideal. Un libro sorprendente y “redondo”, muy necesario para que se conozca la verdadera historia de estos intrépidos marineros y dejarse contagiar con su liderazgo histórico. 300 páginas de pura inspiración.

2 – Hombre de Titanio, de Paul Montiel (Ed. Valores) Al levantarse por la mañana, nadie piensa que ese es el día en que su vida puede cambiar para siempre. La vida del Hombre de Titanio (Paul Montiel) es tan apasionante, que parece un personaje de ficción. Tiene cuerpo y corazón de superhéroe.

Un grave -y absurdo- accidente con 24 años le amputó su vida y la pierna izquierda. La otra, lograron salvarla gracias a 80 clavos, cuatro operaciones, un año en cabina hiperbárica -para superar una resistente infección- y meses de rehabilitación. Le dijeron que no volvería a caminar.

Para muchas personas, lamentablemente, una minusvalía es la excusa perfecta para no hacer las cosas. Para Paul es el motivo de hacerlas. Él sabe mejor que nadie lo que es tocar fondo, vivir en la calle y renacer. Aprendió la importancia de la aceptación. También aprendió a perdonar y a perdonarse para continuar.

El mundo necesitaba conocer su historia y él lo ha hecho a lo grande, con un libro superventas y tres documentales (Invisibles, La Cuarta ola y Hombre de Titanio, nominado a los Emmy). Él sabe bien que para seguir adelante no hacen falta piernas, sino ganas.

Paul ha llegado a completar su primer triatlón y sigue poniéndose retos. La siguiente cita es en los JJ. OO. de París 2024, donde competirá en la modalidad de remo. ¿Quién dijo límites?

3 – El pequeño libro de la felicidad (14ª edición), de Ángel Rielo. Editorial Alienta (Planeta) No hay nada comparable a la sensación de vacío que se queda cuando se termina un libro. Con las siguientes recomendaciones esto no va a ocurrir, porque van a formar parte de los libros de cabecera, esos que se subrayan y releen una y otra vez. Son como un botiquín de emergencia para curar los rotitos del alma.

Ángel Rielo, más conocido como “Feliciólogo”, es un humorista al que hay que tomarse muy en serio, capaz de tocar los temas más complicados desde el humor, el amor y la psicología positiva. No son libros de autoayuda, sino de autocoña, pues la risa es la medicina del alma.

Sostiene que hay dos tipos de personas: las que ven las cosas pasar y las que hacen que las cosas pasen.

4 – El liderazgo del gregario: Todo lo que he aprendido del trabajo en equipo durante mis 12 años como ciclista profesional. Luis Pasamontes (Alienta) Hay que estar hecho de una pasta especial para saber gestionar el ego y la ambición y anteponer el compromiso más allá de los propios intereses.

El ciclista Luis Pasamontes descubrió el éxito no por ganar carreras, sino por ser consciente de sus limitaciones y saber encontrar su sitio: ser gregario, es decir, ayudar al líder a lograr su meta. Pero la suya no es una historia de fracasos: trabajar para otros desplegó todo su potencial como ciclista y como persona.

Luis Pasamontes pertenecía al pelotón, anónimo y grupal, parece un rol ingrato, pero lo cierto es que sin gregarios no hay triunfo. Nada ocurre sin ellos.

El papel del gregario es fundamental para que el equipo gane. Y esto es extrapolable al mundo empresarial. Cada uno tiene su lugar y su misión, por irrelevante que parezca o por más abajo se esté en la cadena alimenticia. Su compromiso con el objetivo es del 100%.

El mensaje de Luis Pasamontes Rodríguez está claro: «Siéntete orgulloso de lo que eres y lo que aportas al equipo. Que no seas el mejor no implica que seas malo. Todos juntos, repartiendo roles, respetando, comunicando, confiando… así se superan las etapas más difíciles. No todos están capacitados para ser el líder de un equipo o el CEO de una empresa. Saber encontrar tu sitio es importante».

5 – Donde tus sueños te lleven, de Javier Iriondo (Ed. Zenith 32ª edición) ¿Qué tiene este libro que ha impactado de tal manera que numerosas personas se han tatuado su título? La primera edición de esta joya de Javier Iriondo salió en 2016. Fue su primer libro y todo un éxito con más de 200.000 ejemplares vendidos. Una novela muy bien urdida, escrita con inteligencia

Es una conmovedora historia inspirada en hechos reales situada en el Himalaya, que ha transformado la vida de miles de personas. Para muchas de ellas es su libro de cabecera. Es un libro recomendado por muchos psicólogos, utilizado por deportistas de élite, entrenadores, directivos y para cualquier persona que esté buscando inspiración y una gran dosis de valiosos aprendizajes.

Esta maravillosa historia de superación ayudará al lector a encontrar las respuestas necesarias para tomar decisiones y encontrar el camino hacia el éxito y la plenitud.

Otras propuestas muy recomendables del autor son Un lugar llamado destino y La vida te está esperando.

6 – Aislado. Historia de un náufrago, de Quico Taronjí (Ed. Harper Collins) Quico Taronjí es aventurero, periodista, presentador, navegante, conferenciante, escritor. Todo lo hace todo bien gracias a un talento fuera de lo común.

Aislado cuenta la aventura excepcional y en primera persona del naufragio que vivió Quico y que estuvo a punto de costarle la vida. Las motivaciones de su partida, los pormenores y anécdotas de su particular odisea, la vida a bordo y en los puertos. Todo cargado de elementos emocionales que hacen de esta una historia extraordinaria: la pasión, la soledad más absoluta, la desazón, el miedo, la nostalgia, los peligros, la calma y la reflexión con sus implicaciones, la lucha contra la muerte, etc.

El lector se embarca con el protagonista para vivir una aventura exclusiva y emocionante, como la de un pirata de novela, salpicada de episodios históricos, batallas, naufragios, astronomía, cuentos mitológicos y, por supuesto, un final inesperado.

7 – Mañana lo dejo, Pedro García Aguado (Ed. Amat) 5ª edición del libro en el que Pedro García Aguado, presentador y coach de Hermano Mayor (Cuatro), narra su experiencia como deportista de élite y su posterior caída en el fatídico mundo de las drogas y el alcohol.

En este libro, el autor explica cómo el éxito en el deporte, el dinero y la juventud lo condujeron a una vida desenfrenada, acompañada por la adicción a las drogas y al alcohol. Explica entre miles de anécdotas divertidas y trágicas su vida mientras estuvo en ese círculo vicioso y, posteriormente, su historia de superación.

La obra se puede dividir en cuatro partes: sus inicios como deportista de élite, su posterior caída en el mundo de las drogas, divertidas anécdotas junto al equipo de waterpolo en las olimpiadas y mundiales y, finalmente, cómo consigue dejarlo y su nueva etapa como terapeuta.

El campeón olímpico explica en primera persona la caída en el mundo de la drogodependencia y su posterior rehabilitación. Tiene un enfoque terapéutico e incluye un cuestionario desarrollado por la Organización Mundial de la Salud para detectar el consumo de riesgo en la población general.

Ahora es momento de decidir si se van a comprar para regalar o para uno mismo. También es posible lanzarse a disfrutar y aprender con todos ellos.