Crear spas rentables, de la mano de SensCare

jueves, 1 de diciembre de 2022

Ser referente en el segmento wellness no es fácil. Se debe conseguir que un tercero, que sí lo sea, lo diga en su lugar. EuropeSpa, el sistema de calidad oficial de la European Spas Association (Alemania) específica para instalaciones wellness y medical wellness, formado por el consejo asesor de expertos de la European Spas Association (ESPA), creó en 2006 una certificación alemana de calidad específica para el segmento Health & Wellness, destinada a hoteles con spa, balnearios, Medical Spa Hotel y Medical Spa Clinics.

Cuando el sello alemán, EuropeSpa, certifica a Carolina Rodríguez Martínez como Quality in Spa & Medical Wellness, siendo esta la única Consultora certificada en España y una de las siete a nivel internacional, es cuando una se convierte en un referente. Carolina Rodríguez Martínez lo lleva siendo desde el año 2015, cuando se fue a Alemania a prepararse para ser una especialista en el segmento Health & Wellness y desarrollar un asesoramiento específico a spas de cadenas hoteleras como Melia, Vincci, Ritz Carlton, etc. o formaciones wellness a spas y clínicas como la SHA Wellness Clinic.

Tras años de aplicación de una metodología genuina de gestión repleta de éxitos, ha creado su propia marca de spas, SensCare, con un concepto de privacidad, sostenibilidad, solidaridad, reduciendo los consumos, mejorando el revenue, acelerando el ciclo de conversión del negocio, cubriendo todas las necesidades de capacitación del capital humano y acelerando su crecimiento. En definitiva, mejorando los ratios financieros de los spas y convertirlos en centros rentables.

A medida que se sale de la pandemia, Global Wellness Institute, reconocido como la principal fuente de investigación autorizada en la industria, predice que la economía wellness volverá a su sólido crecimiento, proyectando un incremento promedio del 9,9 %, con una economía del bienestar que alcanzará casi 7 billones de dólares en 2025. En este nuevo escenario, una nueva gestión de los spas es precisa, donde los atributos de estos se sumen al hotel donde se encuentran. Esa nueva gestión solo se consigue a través de un conocimiento profundo del sector, así como de la aplicación de una metodología de análisis y planificación estratégica del centro wellness. En SensCare trabajan para ser el complemento perfecto para el hotel y con el deseo de transformarse en el mejor socio, ofreciendo soluciones a medida para acelerar el ciclo de conversión. Carolina Rodríguez Martínez con su profundo conocimiento del segmento Health & Wellness, le permite tener un futuro prometedor, transformando su centro wellness en un spa rentable.



