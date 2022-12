La compra de nuda propiedad en Valencia de la mano de Cuenca & Mirasol Emprendedores de Hoy

viernes, 2 de diciembre de 2022, 08:00 h (CET)

En el sector inmobiliario existe una gran variedad de opciones a la hora de vender, comprar o alquilar propiedades.

Uno de los casos más curiosos es la venta de nuda propiedad, una modalidad de venta que se ha vuelto cada vez más popular entre las personas de edad avanzada que viven solos. Sin embargo, en estos casos, es recomendable contar con los servicios de profesionales inmobiliarios que puedan orientar y asistir durante todo el proceso de venta para que se realice de forma correcta. En Valencia, con este fin, destaca la agencia Cuenca & Mirasol por su gran experiencia y profesionalidad en el área.

Derecho de usufructo y venta de nuda propiedad En el campo jurídico existen dos derechos básicos sobre una propiedad: la nuda propiedad y el usufructo. El primero es el derecho de propiedad sobre el inmueble, que no incluye el derecho de disfrute, es decir, que aunque es propietario, no puede usarlo. Por otro lado, el usufructo es el derecho de usar y disfrutar de la propiedad, sin poseer la titularidad del bien.

Esta distinción de derechos sobre un bien inmueble representa una ventaja para las personas de edad avanzada que se encuentran solas. La mejor opción en este caso es vender la nuda propiedad de su vivienda y mantener el derecho de usufructo. De esta manera, podrán habitar la propiedad de por vida y disfrutar del dinero de la venta de manera inmediata, hasta el momento de su fallecimiento.

La venta de la nuda propiedad es una opción muy beneficiosa, pero da lugar a posibles situaciones legales y familiares que deben ser previstas antes de realizar la transacción. Por esta razón, es fundamental que el proceso sea dirigido por agencias inmobiliarias especializadas en el tema como Cuenca & Mirasol.

Venta de la nuda propiedad con los servicios de Cuenca & Marisol El equipo de Cuenca & Mirasol ofrece servicios de venta de nuda propiedad en Valencia, asistiendo a cada uno de los particulares que intervienen en el proceso de compraventa, se encuentran ubicados en la calle Cirilo Amorós 22 de Valencia.

En el momento de llevar a cabo esta transacción, es importante conocer bien los conceptos y tener claros los términos y condiciones implicados en cada situación. Además, las negociaciones no deben ser realizadas entre los particulares, sino mediante expertos inmobiliarios. Esto evita que se presenten situaciones desfavorables en el momento de obtener el usufructo de la vivienda, como el reclamo e intento de los hijos del usufructuario de recuperar la propiedad en el momento de su fallecimiento, por ejemplo.

Por otra parte, son estos profesionales los que ayudan a establecer los derechos y obligaciones del nudo propietario, que incluye la propiedad, venta, hipoteca, obras, recuperación del uso y disfrute, etc.

En conclusión, Cuenca & Mirasol es una compañía experta en la compra-venta de nuda propiedad en Valencia y con sus servicios garantiza la máxima tranquilidad tanto del comprador como del vendedor en todo el proceso, conforme a la ley y protegiendo los derechos de cada uno.



