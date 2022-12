La factura electrónica, un futuro inmediato, con MAX GESTIÓN Emprendedores de Hoy

Las empresas de hoy en día tienen que ir moldeándose a la era digital para poder subsistir en los mercados y para poder cubrir las necesidades de las personas. El tiempo va pasando y con él van surgiendo nuevos y modernos mecanismos que facilitan los procesos empresariales.

Un claro ejemplo de ello es la factura electrónica, la cual está reemplazando abruptamente al documento impreso en papel, el cual ya se considera obsoleto e innecesario. Según lo explican desde MAX GESTIÓN, este método tiene muchos beneficios, uno de los principales es que es muy seguro. Además, conserva el mismo valor legal que la factura tradicional.

¿Qué es la factura electrónica y cuáles son sus ventajas?, por MAX GESTIÓN Los especialistas de MAX GESTIÓN explican que la factura electrónica es un documento tributario igual que la factura tradicional. La única diferencia es que la electrónica, como su nombre lo indica, es generada a través de medios informáticos en formato digital.

Son muchas las ventajas de generar facturas de forma electrónica. No obstante, la compañía, en esta ocasión, solo ha mencionado cinco de las más importantes. En primer lugar, destacan que dicho método contribuye significativamente a evitar errores, ya que se realiza por medio de un software. Por otro lado, aseguran que este tipo de factura es muy segura porque se firma de forma digital, lo que significa que nadie la puede modificar, algo que a su vez, garantiza su validez. Otro aspecto que destacan es que las empresas y negocios que usen factura digital ahorrarán dinero porque no tendrán que comprar papel y tinta de impresora. A su vez, expresan que trabajar con facturas electrónicas también es sinónimo de ahorro de tiempo porque ubicar un documento que está archivado en un ordenador es mucho más rápido que buscar un papel guardado en carpetas. Finalmente, mencionan que emitir documentos digitales es una forma de contribuir con la preservación del planeta, dado que la producción de papel es una de las actividades industriales que más perjudican al medioambiente.

Las facturas electrónicas no van a irse A la fecha, ya son muchas las empresas de diferentes actividades económicas que están utilizando las facturas digitales o electrónicas. De hecho, se estima que este método será obligatorio en los próximos años para hacer los respectivos envíos a Hacienda.

Los interesados en apelar a las facturas electrónicas deben buscar asesoría de especialistas. Uno de los lugares de referencia que ofrece este tipo de servicio a compañías y autónomos es MAX GESTIÓN, donde le ofrecen a los clientes una atención personalizada. Para comunicarse con los expertos en la materia pueden acceder a la página web de la organización, donde están a disposición todos sus canales de contacto.



