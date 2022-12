Premian la solvencia y sostenibilidad empresarial de la institución académica Formación Universitaria Comunicae

jueves, 1 de diciembre de 2022, 17:28 h (CET) La institución académica de formación no presencial, Formación Universitaria ha sido reconocida con el premio CIEGE, Certificado Excelencia en Gestión Empresarial 2022 que otorgan conjuntamente la empresa líder en información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing, Informa D&B y la publicación especializada en economía elEconomista.es Formación Universitaria recibe por cuarto año consecutivo el Certificado CIEGE, un premio que acredita la gestión de empresas e instituciones según el grado de cumplimiento de una serie de indicadores representativos de la citada gestión empresarial. Los indicadores, agrupados en diez categorías analizan aspectos tales como la solvencia, rentabilidad, crecimiento, internacionalización, recursos humanos, responsabilidad social corporativa, satisfacción de los clientes y calidad, innovación, gestión del riesgo comercial y digitalización.

En el caso de la institución académica este reconocimiento respalda la solidez de más de 20 años de trayectoria en el ámbito de la formación a distancia. Más de 150.000 alumnos procedentes de todo el mundo han pasado por sus aulas virtuales, 250 profesionales entre pedagogos, tutores, expertos, administrativos, asesores académicos y resto de personal prestan su labor académica y 6.000 programas formativos la han convertido en una de las instituciones pioneras y líderes en el país en ofrecer un modelo formativo basado en la autonomía del alumno como eje del aprendizaje.

Una trayectoria de 20 años

Cuando en 2001, hace ya más de 20 años, se fundó Formación Universitaria, esta institución fue pionera en la formación no presencial, con una visión avanzada e innovadora en las metodologías formativas y del papel fundamental de las tecnologías. Siempre atendiendo a las demandas del mercado, pero con un enfoque claramente anticipador también, la institución académica centra ahora una de sus líneas estratégicas en la Formación Profesional, así como en el impulso en el ámbito universitario. Y es que si algo caracteriza a Formación Universitaria es su política de colaboración. No en vano, la institución ha lanzado programas formativos de másteres universitarios en las áreas de empresas, psicología, educación y mediación, mientras aborda otros posibles. Esta cultura de alianzas con universidades de reconocido prestigio, es una de sus señas de identidad. Fue una de las primeras instituciones académicas en cerrar una alianza con la Universidad de Nebrija y, fruto de esta próspera relación, ahora ya está trabajando en la autorización de otros 30 programas formativos, 10 de ellos ya autorizados y acreditados en sectores como logística, marketing o recursos humanos.

En lo que se refiere a la Formación Profesional, también han formalizado un acuerdo con un centro autorizado para matricular a alumnos en algunos programas FP oficial.

Formación Universitaria aborda el próximo 2023 con un ambicioso proceso de internacionalización, mediante una prolífica política de alianzas con diferentes universidades y centros académicos de todo el mundo. El último acuerdo es el firmado recientemente con la Universidad Católica de Ávila, a los que se suma el de la Universidad Internacional E-Campus de Italia para impartir másteres oficiales, así como el Círculo Universitario de Universidades Hispanoaméricanas, Alfonso Tercero el Magno y la Universidad mejicana CLEA, que va a permitir que los alumnos de Formación Universitaria puedan acceder a la oferta educativa de más de 20 universidades latinoamericanas.

Una empresa comprometida con la sociedad

Una de las patas que sustenta el propósito de esta institución académica es su política de compromiso social, labor que lleva desarrollando con iniciativas formativas que promueven el avance y desarrollo de la formación y la capacitación para diferentes colectivos, como es el caso de la plataforma Mujeres Valientes, Proyecto Hombre Sevilla, el colectivo RedMadre y el Centro para Personas sin Hogar Miguel de Mañara, entre otros. En todos estos casos, sus usuarios y usuarias se están beneficiando actualmente de un programa de becas completas de formación para sus diferentes programas académicos.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Premian la solvencia y sostenibilidad empresarial de la institución académica Formación Universitaria Invertir en monedas antiguas: un refugio económico en tiempos de incertidumbre Especial Navidad en el Museo Iluziona El Panettone gourmet de Casa Losito, el dulce estrella para los desayunos, sobremesas y meriendas de Navidad OK Mobility Group prevé cerrar el ejercicio 2022 con más de 90 millones de euros de EBITDA