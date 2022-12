Especial Navidad en el Museo Iluziona Comunicae

jueves, 1 de diciembre de 2022, 17:00 h (CET) La magia de la navidad llega al museo Iluziona en Toledo con una sorprendente exposición inmersiva de trampantojos e ilusiones ópticas de temática navideña La magia de la Navidad llega al museo Iluziona, en Toledo. Y lo hace por todo lo alto.

Del 1 de diciembre al 8 de enero, los visitantes podrán disfrutar de forma única, interactiva y muy divertida, de la época más entrañable del año.

Este especial de Navidad promete ser tan fantástico, que no será en absoluto el Iluziona que los visitantes han conocido en anteriores visitas a este espacio cultural y de entretenimiento ubicado en pleno casco histórico de Toledo.

De hecho, para tan señalada ocasión, el equipo de Iluziona ha preparado una impresionante colección navideña de trampantojos e ilusiones ópticas, creadas especialmente para la ocasión. Piezas originales que, desde la dirección del museo aseguran: "no dejarán indiferente a nadie".

Además de descubrir la nueva colección navideña y pasar un rato de insuperable diversión en familia, los visitantes saldrán del museo con sus móviles o cámaras fotográficas repletos de espectaculares postales navideñas, donde ellos, serán los protagonistas.

Fondos navideños nunca vistos, divertidos accesorios, adornos y disfraces, para crear un recuerdo inolvidable ¿y por qué no? el christmas navideño más original con el que sorprender y enviar los mejores deseos a familiares y amigos esta navidad.

Una auténtica explosión de magia navideña que no se puede dejar de visitar, si se pasa por Toledo durante estas fiestas tan entrañables.

Estas son algunas de las sorpresas que se esperan:

Nuevas ilusiones ópticas y trampantojos, creados específicamente para la ocasión

Ilusiones ópticas tematizadas

Preciosos decorados navideños donde podréis crear vuestras propias postales navideñas

Gran decoración y atmósfera navideña

Disfraces para los más pequeños

Accesorios navideños para conseguir unas fotografías sean tan navideñas como divertidas

Globos para los más pequeños Además, contarán con la visita de Papa Noel y uno de los Reyes Magos.

Se pueden consultar los horarios en que tan ilustres personajes estarán en Iluziona en la página web del museo y en sus redes sociales y aprovechar sus visitas para sacar unas fotos inolvidables.

Así que no se puede olvidar. La Navidad en Toledo, espera en el museo Iluziona.

Se pueden adquirir ya las entradas en www.iluziona.com.

