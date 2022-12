AMI premia el valor y la profesionalidad de los corresponsales españoles en la guerra de Ucrania Comunicae

jueves, 1 de diciembre de 2022, 14:09 h (CET) La Asociación de Medios de Información rinde tributo a los 58 periodistas que informan sobre el terreno desde el estallido del conflicto el pasado 24 de febrero. El presidente de AMI, José Joly, pone en valor su compromiso con la verdad, su coraje y su vocación de servicio a los ciudadanos, mientras que la vicepresidenta de la Comisión Europea, Věra Jourová, destaca la importancia de su labor para luchar por la libertad, la justicia y la democracia La Asociación de Medios de Información (AMI) ha premiado hoy, en el marco de su Conferencia Anual Claves 2023, a los 58 corresponsales que informan o han informado sobre el terreno acerca de la invasión rusa de Ucrania.

Con este emotivo reconocimiento, la Junta Directiva de AMI, integrada por los principales editores españoles, pretende destacar la "indispensable labor" que los galardonados desarrollan y que permite a los ciudadanos "conocer a través de su trabajo los hechos que tristemente están transformando la historia de Europa". El presidente de AMI, José Joly, ensalzó en este sentido el valor de "su testimonio para que la sociedad española conozca el horror de lo que allí está ocurriendo".

Joly subrayó la presencia en esta entrega de premios de informadores como Marc Marginedas y Javier Espinosa, corresponsales de El Periódico y El Mundo, cautivos del Estado Islámico durante meses, y de Mónica García Prieto, corresponsal de ABC que perdió a su pareja, Julio Fuentes, en la guerra de Irak. "Cualquier persona con otra ocupación que hubiese vivido este tipo de experiencias habría abandonado la idea de acercarse de nuevo a un frente de batalla y enfrentarse a los peligros que ello conlleva; pero el periodismo no es una profesión, es una forma de vida", recalcó.

Durante el acto, al que acudieron numerosas personalidades relevantes del mundo de la comunicación, se puso en valor el carácter y la valentía de los premiados y su compromiso con la información. "Los periodistas hoy premiados han vivido momentos de riesgo para su integridad personal, momentos de alivio cuando las sirenas se detienen, momentos de euforia cuando en su mano ha estado aliviar el sufrimiento de otros, momentos de indignación cuando sus ojos son testigo de los comportamientos más innobles y momentos de frustración al ver sufrir a inocentes", señaló el presidente de AMI.

José Joly tuvo también un recuerdo emocionado para Julio Anguita Parrado y José Couto, "tristemente fallecidos en acto de servicio".

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Věra Jourová, quiso sumarse también al homenaje y se dirigió de forma telemática a los asistentes al acto para elogiar el trabajo esencial que desarrollan los periodistas en los lugares de conflicto y la relevancia que tiene en toda sociedad democrática contar con información rigurosa y de primera mano. Dirigiéndose a los premiados, aseguró que "cuando la propaganda rusa escala, vuestra información y vuestros testimonios contrastados son cruciales para luchar por la libertad, la justicia y la democracia".

Jourová expresó el firme compromiso de la Unión Europea con el libre ejercicio de la profesión a través de una Ley de Libertad de Prensa que incluye mecanismos de protección a periodistas contra el espionaje y las presiones políticas.

A la ceremonia no pudieron algunos premiados que se encuentran fuera de España cumpliendo con su labor informativa, y fueron amigos y familiares los que se encargaron de recoger la distinción. Es el caso de Alfonso Masoliver, cuyos abuelos no quisieron perderse la ocasión y, pese a sus dificultades de salud, acudieron al acto orgullosos para recoger el galardón en nombre de su nieto.

Plàcid García-Planas, corresponsal de La Vanguardia, se dirigió al auditorio tras la entrega de premios para hablar en nombre de sus compañeros y destacó que "Para captar los matices hay que ir a los sitios. Es imposible captarlos sólo desde Internet. El corresponsal de La Vanguardia destacó que el periodismo es un oficio coral en el que todos tenemos nuestra propia mirada. Y es uniendo nuestros puntos de vista, todos nuestros reportajes, como más nos acercaremos al cuadro completo". Plácid destacó que el compañerismo entre todos los compañeros en Ucrania ha sido "ejemplar. Ese es el premio. Y lo digo con orgullo. Cuando, en una situación difícil, un compañero te da una chocolatina, la crónica ya no será la misma. Será mejor".

Los doce directores de los corresponsales premiados, Julián Quirós (ABC), Albert Sáez (El Periódico), Pepa Bueno (El País), Jordi Juan (La Vanguardia), Joaquín Manso (El Mundo), José Manuel Sanz (Efe), Francisco Marhuenda (La Razón), José Luis Vilela (La Voz de Galicia), Mikel Iturbe (Heraldo de Aragón), Encarna Samitier (20 Minutos), Esther Vera (Ara) y Alfonso Álvarez Riveiro (El Progreso de Lugo) también tomaron la palabra para alabar la labor de estos profesionales y destacar su valentía y rigor informativo.

Los 58 periodistas premiados son:

VOCENTO

Mikel Ayestarán

Mónica García Prieto

Álvaro Ybarra Zavala

Matías Nieto Koenig

Laura López Caro

PRENSA IBÉRICA

Ricardo Mir de Francia

Marc Marginedas

PRISA

Luis de Vega

Luis Doncel

Óscar Gutiérrez

María Sahuquillo

Cristian Segura

Luis Jacobo García García

Antonio Pita

Francisco Javier González Cuesta

Raúl Sánchez Costa

Saúl Bernardo Ruiz

Albert García

Massimiliano Minocri

Alex Onciu

Samuel Sánchez

Jaime Villanueva

LA VANGUARDIA

Félix Flores

Plàcid García-Planas

María Paz López

Joaquín Luna

Xavier Mas de Xaxàs

Gemma Saura

UNIDAD EDITORIAL

Javier Espinosa Robles

Alberto Rojas Blanco

EFE

Fernando Salcines

Iñaki Ortega

Manuel Bruque Jiménez

Sara Gómez Armas

Xavi Fernández García

Claudia Sacrest Martos

María Traspaderne Navarro

Isaac Jiménez Martín

Carles Grau Sivera

Miguel Gutiérrez Gutiérrez

Lourdes Velasco Pla

Guillermo Esteban Estrada Biba

Luis Ángel Reglero

Luis Lidón

Orlando Barria

Rostyslav Averchuk

Borja Sánchez Trillo

Manuel Lorenzo

Rodrigo Jiménez Torrellas

LA RAZÓN

Alfonso Masoliver

LA VOZ DE GALICIA

Pablo Medina

Manuel Varela

Brais Suárez

20 MINUTOS

Olha Kosova

HERALDO DE ARAGÓN

Gervasio Sánchez

DIARI ARA

Cristina Mas

Mónica Bernabé

EL PROGRESO DE LUGO

Marcos Méndez Moreira

Vídeos

AMI Claves 2023



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Llega AdventJS, una plataforma gratuita para practicar programación estas navidades El C.C. La Farga sortea 2.000 euros para gastar en 2 horas PrestaShop y CHEQ unen fuerzas para combatir el tráfico falso y el fraude de clics Javier Santacruz elegido para los Directos de LA VOZ Antena 3 FCC Construcción pioneros en finanzas y sostenibilidad