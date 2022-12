FCC Construcción pioneros en finanzas y sostenibilidad Comunicae

jueves, 1 de diciembre de 2022, 14:20 h (CET) En FCC Construcción tienen más de 120 años como compañía, sostenible y responsable, con una clara conciencia de su papel en la consecución de un mundo mejor Son una empresa pionera en el desarrollo de finanzas sostenibles. Fueron la primera empresa constructora, a nivel mundial, en sumarse al grupo de Finanzas Sostenibles de Naciones Unidas, así como la primera compañía española en unirse al mismo.

La clave del éxito de FCC Construcción reside en no descuidar ningún pilar de la sostenibilidad (social, ambiental y económico). Solo un crecimiento armónico de estos tres pilares consigue el éxito en sus objetivos.

Han abordado la taxonomía financiera-sostenible dentro de los informes anuales financieros y no financieros que se derivan del consejo de administración. Los órganos de buen gobierno corporativo de FCC Construcción han parametrizado y dialogado en un mismo plano con los CFOs. Esta integración y simbiosis del lenguaje e indicadores ha propiciado un mejor monitoreo del desarrollo del conjunto de acciones financieras sostenibles que han desarrollado.

En FCC Construcción están aplicando el sistema unificado de clasificación (taxonomía, un conjunto de normas y criterios técnicos concebido para determinar si una actividad económica es sostenible o no), el desarrollo de índices de referencia ligados a las bajas emisiones de carbono y mejoras en la divulgación de información sobre criterios ASG.

Las finanzas sostenibles son claves para la consecución de los Objetivos Desarrollo Sostenible y en FCC Construcción están plenamente preparados para ello, convirtiéndose en un instrumento clave, tal y como afirma el Secretario General de la ONU, "sin recursos, simplemente no cumpliremos con las personas y el planeta".

Empresa de construcción internacional de referencia

El área de construcción del Grupo FCC, referencia internacional en servicios medioambientales, agua y construcción. Cuenta con una experiencia de 120 años y se sitúa entre las primeras constructoras de Europa y del mundo.

Las actividades del área de construcción del Grupo FCC abarcan todos los ámbitos de la ingeniería y de la construcción, y es un referente en la ejecución de obras civiles (carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, obras hidráulicas, marítimas, túneles, puentes, metros, estaciones depuradoras) y de edificación (residencial y no residencial: hospitales, estadios de fútbol, museos, oficinas).

Cuenta también con una probada experiencia en el desarrollo de proyectos en régimen de concesión y, además, dispone de un conjunto de empresas dedicadas al sector industrial, energético, agrupadas bajo una sola marca FCC Industrial, y otras actividades afines al sector de la construcción.

